حفلة على حشرة فرقع لوز.. سيدة تسأل عن اسمها ونشطاء يروون ذكرياتهم

نشرت سيدة عبر جروب زواحف و مفصليات الوطن العربي على فيسبوك، صورة لحشرة الفرقع لوز وسألت النشطاء عن اسمها، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الممزوج بخفة الظل المعروف بها الشعب المصري، حول ذكرياتهم مع الحشرة الأليفة بالنسبة للبعض.

وقالت السيدة في المنشور :" مساء الخير لقيت الحشرة دي في غرفة الأولاد، هي عبارة عن أي لأن جوزي بيقول إنها سوسة الخشب، والأوضة لسة جديدة من 7 شهور".

وتوالت ردود المتابعين للمنشور، وقال أحد النشطاء: " هو انتي وزوجك ماكنتو أطفال زينا، اعطي الفرقع لأولادك يلعبون به حتى لا يأتون بعد 20 سنه يتزوجون ويحطون نفس البوست".

وقالت رحمة :" يااااه ده انا كنت بمرمطوا وانا صغيره" بينما علق حساب آخر قائلا: " فرقع لوز معقوله في حد في مصر ميعرفوش، مش سوس خالص ومش هتلاقي منه تاني اصلا".

وسأل حساب باسم صابر صاحبة المنشور:" السؤال المهم هو انتي و جوازك منين و عمركم كام سنة و كنتوا بتلعبوا في الشارع ولا لاء عشان نعرف نرد عليكم".

وعلقت حبيبة قائلة :" فرقع لوز دة ذكريات الطفولة، أكتر حشرة بريئة عرفتها".

وقالت سمية مازحة :" مصر كلها كانت بتلعب بيه و انا معرفهووش".