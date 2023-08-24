تعليق روسي جديد حول حادثة تحطم طائرة بريجوجين

دعا وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، للاستناد للحقائق فيما يتعلق بحادثة تحطم طائرة مؤسس مجموعة "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، وليس لما تقوله وسائل الإعلام الغربية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

وقال لافروف لبرنامج "موسكو الكرملين بوتين" على قناة "روسيا-1" التلفزيونية: "لم أتابع ما كتبوه وقالوه وعرضوه حول هذا الموضوع، ومن الصعب جدا بالنسبة لي أن أدلي بأي تعليق من هنا. بدأ التحقيق على الفور، وفتحت قضية، والمحققون يعملون. أقترح التركيز على الحقائق، وليس على ما يقوله الإعلام الغربي".

وكانت هيئة الطيران المدني الروسية أفادت مساء الأربعاء بوجود عشرة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء، مشيرة إلى مصرعهم جميعا.

وأكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد بريغوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.

من ناحية أخرى، صرح وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، بأن حصول ألمانيا واليابان على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، غير مطروح للتداول لـ"أنهما لن تجلبا أي جديد إلى المناقشات هناك"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "بالطبع، لا يمكن أن يكون هناك أي حديث حول انضمام ألمانيا واليابان إلى مجلس الأمن على أساس دائم".

المليار الذهبي

وأشار إلى أن أكثر من ثلث التكوين الحالي للمجلس يمثل دول ما يسمى بـ "المليار الذهبي"، "والـ 8 مليارات المتبقية، ممثلة تمثيلا ناقصا".

واعتبر لافروف أن "ألمانيا واليابان لن تجلبا أي شيء جديد على الإطلاق إلى المناقشات في مجلس الأمن، لأنهما منفذتان مطيعتان لإرادة واشنطن، تماما مثل جميع الدول الغربية الأخرى تقريبا".