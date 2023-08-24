روسيا تُشبه "بريكس المُوسعة" بفريق لكرة القدم

شبه وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، مجموعة "بريكس" بفريق لكرة القدم، في معرض حديثه عن التشكيلة الجديدة للمجموعة ما بعد توسيعها، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

ختام قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا اليوم الخميس: "نحن الآن 11 دولة في المنظمة - نحن الآن مثل فريق كرة قدم متكاتف".

وحتى الآن كانت المجموعة تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وفي القمة الحالية تقرر توسيع "بريكس" من خلال قبول ومصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين كأعضاء كاملي العضوية فيها اعتبارا من 1 يناير 2024.

وأشار لافروف إلى أن روسيا التي ستتولى رئاسة المجموعة عام 2024، "لن تنتظر حتى الأول من يناير"، بل ستبدأ اتصالات مع أعضاء "بريكس" الجدد مقدما، وستساعدهم في "بدء العمل".

وصرح: "بذلك نسعى لأن تكون جميع (الدول) الـ 11 – هكذا أصبح لدينا نوع من فريق لكرة القدم - مطلعة تماما بحلول القمة في قازان (عام 2024)، على جوهر القضايا التي قد أعلنتها رئاستنا".

وفي وقت سابق اليوم، دعت "بريكس" 6 دول للانضمام إليها، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر، إضافة إلى إيران والأرجنتين وإثيوبياـ على أن تكون سارية انطلاقا من 1 يناير المقبل.