هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمتحور "إيريس" الجديد.. تحذير عاجل لـ 4 فئات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور كورونا الجديد EG.5 والمعروف بـ "إيريس" بأنه، لا يشكل قلقًا، حيث أنه حتى الآن لا توجد أدلة تشير إلى أن يسبب أية أعراض مختلفة عن تلك التي يسببها أي متحور آخر من متحورات فيروس كورونا السابقة.

من هم الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بـمتحور "إيريس" الجديد

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "نيويورك تايمز"، في 19 يوليو الماضي، أضافت الصحة العالمية متحور "إيريس" EG.5 إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا الخاضعة لمراقبتها، وطبقا لبيانات المنظمة، فإن اللقاحات التي ثبت فعاليتها في الحماية من سلالة "أوميكرون"، من المتوقع أن تقدم درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.

من هم الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بـمتحور "إيريس" الجديد

ويعتبر المتحور الجديد "إيريس" من نسل "أوميكرون"، لكن به بعض الطفرات التي تجعل تأثيره على الخلايا يفوق ما يفعله "أوميكرون".

وفي هذا الصدد، توصل خبراء الصحة إلى أن هناك فئات معينة هم الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 والمعروف بـ "إيريس"، وأصوهم بضرورة تتبع الإجراءات الوقائية الاحترازية، مع تلقي جرعة معززة من اللقاح قبل حلول فصل الشتاء، وفيما يلي نستعرضهم إليك.

1- كبار السن.

2- الأطفال.

3- مرضى الأمراض المزمنة .

4- مرضى ضعف المناعة.

أعراض متحور كورونا الجديد EG.5 والمعروف بـ "إيريس"

1- الزكام .

2- آلام الحلق.

3- سيلان الأنف.

4- الصداع.

5- فقدان حاستي التذوق والشم (أحيانًا)