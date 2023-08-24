مستوطنون مسلحون يغلقون مداخل عدد من القرى والبلدات الفلسطينية بالخليل

أغلق مستوطنون إسرائيليون مسلحون، اليوم الخميس، مداخل عدد من القرى والبلدات، ومخيم الفوار في محافظة الخليل بالضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين المسلحين أغلقوا بحماية من جيش الاحتلال الطريق الرئيسي ومداخل عدد من القرى والبلدات ومنعوا تنقل المواطنين الفلسطينيين في عدة مناطق من محافظة الخليل.

ونظم المستوطنون مسيرات استفزازية على مدخل مخيم الفوار وبلدة دورا ومدخل الخليل الجنوبي الفحص، ومفترق بيت عينون شمالا، رفعوا خلالها الأعلام الإسرائيلية، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب.

وصعّدت قوات الاحتلال منذ عدة أيام من إجراءاتها التعسفية وعقوباتها الجماعية بحق أهالي المحافظة، حيث تفرض طوقا عسكريا مشددا على مدينة الخليل وقرى المحافظة وبلداتها كافة.

والاثنين الماضي، قُتلت مستوطنة إسرائيلية وأصيب آخر بجروح في عملية إطلاق نار على سيارة مستوطنين قرب مستوطنة كريات أربع في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال فلسطينيين اثنين للاشتباه بهما في تنفيذ عملية الخليل.

وأجرى الجيش عملية مسح هندسي لمنزلي عملية الخليل تمهيدا لهدمهما.