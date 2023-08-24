بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة أمام الرياض بالدوري السعودي

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الاتحاد تشكيلة النمور الرسمية لمباراة الرياض التى ستجمع الفريقين بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الاتحاد السعودي الرسمي أمام الرياض في الدوري

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مد الله العليان، شراحيلي، عمر هوساوي، زكريا هوساوي.

خط الوسط الدفاعي: نجولو كانتي، فابينيو.

خط الوسط الهجومي: رومارينهو، عبد الرازق حمد الله، كورنادو.

خط الهجوم: كريم بنزيما

ويلعب فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد مواجهة اليوم محتلاً صدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط ، بينما يأتي الرياض ثامنًا بعد تحقيق فوز وتعادل.

وتحمل هذه المواجهة طابعًا تاريخيًا لفريق الرياض، حيث أنه يلاقي الاتحاد للمرة الأولى تحت مسمى دوري المحترفين، وذلك بعد مشاركة الرياض في دوري القسم الثاني السعودي لفترة دامت 18 عامًا