تكبدت مجموعة "مارون" في قوات النخبة الأوكرانية خسائر بالآلاف في مقاطعة زابوروجيه بعد زج حوالي ثلثي عددهم في ساحة القتال، حسبما أفادت رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روجوف.

معدات عسكرية غربية

وقال روجوف إن مجموعة "مارون" تكبدت كل تلك الخسائر في زابوروجيه على الرغم من أنها مزوّدة بدبابات "ليوبارد" وبمعدات عسكرية غربية، مُشيرًا إلى أنه تم تكليف تلك المجموعة بمهمّة اقتحام قرية رابوتينو سعيا للسيطرة على مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه.

يُشار إلى أن قوات كييف مستمرة في قصف قرية رابوتينو منذ أكثر من شهرين في محاولة لاقتحامها، حيث أدى القصف إلى تدمير معظم بيوت القرية.

وبحسب ما أوضحه أحد جنود قوات "عثمان" الخاصة التابعة للجيش الروسي فإن قوات كييف تقاتل بضراوة من أجل هذه المنطقة سعيا منها لتمهيد الطريق إلى توكماك، وقد نجحت القوات الروسية في صد وإحباط جميع هذه الهجمات.

من جهته، قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، قبل أيام، إن قوات كييف تتكبد خسائر جسيمة في محور أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه، حيث دمرت قوات "أحمد" الجنوبية عشرات المعدات العسكرية التابعة لقوات العدو.