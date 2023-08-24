بوتين يُعزي أسر ضحايا حادث تحطم الطائرة في مقاطعة تفير

أعرب الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين في مقاطعة تفير الروسية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

تصريحات بوتين

بوتين: بريجوجين كان رجلا ذا مصير صعب ولكنه كان موهوبا

بوتين: "فاجنر" ساهمت بشكل فعال في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا أبدا

بوتين: لجنة التحقيق بدأت تحقيقا في حادث تحطم الطائرة، وسنكمله حتى النهاية

بوتين: عرفت بريجوجين منذ فترة طويلة جدا، منذ بداية التسعينيات، لقد ارتكب أخطاء، ولكنه حقق نتائج ملموسة لنفسه وللقضية المشتركة.

بوتين: كان رجل أعمال موهوبا ولم يعمل فقط في بلدنا، بل عمل خارج حدود بلدنا، وفي إفريقيا بشكل خاص وحقق نتائج.

وكانت هيئة الطيران المدني الروسية أفادت مساء الأربعاء بوجود عشرة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء، مشيرة إلى مصرعهم جميعهم.

وأكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد بريغوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.