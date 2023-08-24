تفاصيل إصابة 11 شخصا بحادث تصادم مروع في بلطيم

تعرض 11 شخصًا لإصابات بالغة إثر تعرضهم لحادث تصادم مروع لسيارة ميكروباص بعمود إنارة بطريق بلطيم الشيخ مبارك، وجرى نقلهم، إلى مستشفى بلطيم النموذجى، لتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

وكان مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطاراً يفيد بإصابة 11 شخصا بإصابات متفرقة، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة طريق بلطيم الشيخ مبارك.

وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى بلطيم المركزي، وتبين إصابة كل من علاء ماهر فرج السيد، 46 سنة، سائق الميكروباص باشتباه كسر بالقدمين، وسمير إبراهيم علي عطية 55 سنة، بجرح بالرأس وجرح بالقدم اليمنى وجرح باليد اليمنى، وفؤاد عبد ربه عبد العاطي العسقول، 70 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات بالجسم، ومحمد فؤاد عبد ربه عبد العاطي العسقول، 16سنة، طالب، بكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت روايده ياسين البسيوني، 44سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمن، وإبراهيم خالد عبد العليم محمد، 23سنة، بجروح باليد اليمنى والرأس، ومحمد علي ابراهيم السيد، 23سنة، بكدمات بالساق اليسرى، وسحر السيد محمد عبد الحميد محمد ، 47سسنة، بكدمات بالرأس، وأيه السيد عبد الفتاح أحمد، 17سنة، بكدمات بالجسم، وهذي رمضان محمد أحمد، 46سنة، بكدمات بالجسم، وعمر أشرف محمد مصطفى ، 4سنوات، بكدمات بالجسم.

السجن المشدد 3 سنوات لحداد بتهمة الإتجار فى المخدرات

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ضد حداد بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش في الوراق.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3127 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الوراق، أن المتهم "ك . ا"، 23 سنة، حداد، أنه في 13مارس الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة الوراق أنه أثناء مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهم يستقل دراجة بخارية عكس اتجاه الطريق العام فقام بضبطه، وبتفتيشه عثر على مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وسلاح أبيض "كتر".

ومواجهة المتهم اقر له بالإتجار في المواد المخدرة واستخدام الدراجة في تجارته، المبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتفين المحمول وسيلة التواصل مع عملائه والسلاح الأبيض لتجزئة المخدرات.