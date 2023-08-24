وفاة طفل صعقًا بالكهرباء في الجيزة

شهدت إحدى قرى مركز العياط، وفاة طفل صعقًا بالكهرباء فى الجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفاة طفل صعقًا بالكهرباء فى الجيزة

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد وفاة طفل صعقًا بالكهرباء، فى قرية بالعياط.

وسرعان ما انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفلا صعقته الكهرباء مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود، لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

مصرع رجل صعقا بالكهرباء فى قنا

وكان شاب يُدعى صبري محمد ويبلغ من العمر 25عامًا، توفى بصعق كهربائي، أثناء عمله بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص صعقا بالكهرباء أثناء عمله في قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتبين مصرع صبري محمد 25عاما.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت لقيت ربة منزل حتفها، إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، جراء سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الخامس بعقار بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء تركيبها ستارة بشرفة الشقة حيث اختل توازنها وسقطت بالشارع.

وجرى نقل الجثمان لمستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي واستدعاء أهلية المتوفاة لسؤالهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، يفيد باستقبال ربة منزل مصابة بكسور متفرقة بالجسم ولقيت مصرعها أثناء محاولة إسعافها جراء سقوطها من ارتفاع.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "شهد أ ا"، 19 سنة ربة منزل بسبب إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، جراء سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الخامس بعقار بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء تركيبها ستارة بشرفة الشقة حيث اختل توازنها وسقطت بالشارع.

وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.