ممثلي افريقيا في مونديال السلة: الأفيال في مواجهات صعبة مع أبطال العالم

قبل ساعات من أفتتاح مباريات بطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان في تنظيم مشترك، تتطلع القارة الافريقية والتي تشارك للمرة الاولى في نهائيات بطولة العالم بخمسة منتخبات الى ممثليها أنجولا ومصر و كوت ديفوار و جنوب السودان والرأس الأخضر لتحقيق انجاز جديد يضاف لسجلات القارة الأفريقية في عالم كرة السلة .

منتخب كوت ديفوار



يتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة السابعة الى جانب كل من أسبانيا بطلة العالم وايران و البرازيل وستكون مبارياتها على النحو التالي :

٢٦ أغسطس كوت ديفوار - أسبانيا

٢٨ أغسطس كوت ديفوار - ايران

٣٠ أغسطس كوت ديفوار - البرازيل

تعيش كرة السلة في كوت ديفوار خالة من الانتعاش في السنوات الأخيرة فبعد سنوات المجد للسلة الايفوارية في السبعينات والثمانينات دخل منتخب كوت ديفوار في حالة من التراجع مثله مثل عدد من القوى التقليدية في كرة السلة الافريقية . كوت ديفوار هي وصيف بطولة كأس الأمم الافريقية قبل عامين عندما صعد منتخب الأفيال الى المباراة النهائية للمرة الثانية فقط منذ اخر بطولة حصل عليها عام ١٩٨٥ ويسعى ممثل القارة الافريقية لتحسين سجله في نهائيات كأس العالم والتي شهدت تحقيقه لفوز واحد من أصل عشرين مباراة لعبها منتخب كوت ديفوار في النهائيات العالمية .

مشوار التصفيات شهد عدة منحنيات لمنتخب كوت ديفوار كان اهمها تغيير المدير الفني الأسباني أجناسيو لوسانو بالمدير الفني السلوفاكي ديان بروكيتش الذي نجح في قيادة منتخب كوت ديفوار للنهائيات قبل نهاية التصفيات بمباراة.

افضل نتيجة في نهائيات كأس العالم :



في المشاركة الخامسة لمنتخب كوت ديفوار يسعى الافيال لتحقيق نتيجة افضل من المركز الثالث عشر الذي حققه المنتخب عامي ١٩٨٢ و ١٩٨٦ .

نجوم للمشاهدة :



فافيسا فوفانا نجم منتخب كوت ديفوار كان هو الاعب الوحيد في المنتخب الايفواري الذي شارك في ١٢ مباراة المؤهلة لكأس العالم وقاد زملائه نحو الفوز ببطاقة التأهل عن جدارة واستحقاق . ايضا سيكون ماكسين ديديه لاعب مؤثرا في منتخب كوت ديفوار .

