مراحل تطور مرض الخرف من المبكر إلى المتأخر

يصف الخرف أعراضًا مختلفة للتدهور المعرفي، مثل النسيان، وهو أحد أعراض العديد من الحالات الأساسية واضطرابات الدماغ، مثل مرض الزهايمر.

الخرف هو مصطلح عام للأعراض التي تؤثر على الذاكرة والتواصل والتفكير. على الرغم من أن احتمالية الإصابة بالخرف تزداد مع تقدم العمر، إلا أنه ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة.

تشمل أنواع وأسباب الخرف ما يلي:

مرض الزهايمر

الخرف الوعائي

خرف أجسام ليوي، والذي قد يحدث مع مرض باركنسون

الخرف الجبهي الصدغي

الخرف المختلط

قد يشير الخبراء إلى هذه الأمراض باسم مرض الزهايمر والخرف المرتبط بمرض الزهايمر.

مراحل تطور مرض الخرف

تقسم منظمة الصحة العالمية (WHO) الخرف إلى ثلاث مراحل تقريبًا: مبكر، ومتوسط، ومتأخر.

مرحلة مبكرة

في هذه المرحلة، قد لا يبدو أن الشخص مصاب بالخرف. انهم قد:

تصبح أكثر نسيانا

فقد متابعة الوقت

تشعر بالضياع في الأماكن المألوفة

المرحلة المتوسطة

في هذه المرحلة، تصبح الأعراض أكثر وضوحًا وتشمل:

نسيان الأسماء والأحداث الأخيرة

الشعور بالضياع عندما تكون في المنزل

صعوبة في التواصل

التغيرات السلوكية

طرح الأسئلة مرارا وتكرارا

بحاجة إلى مساعدة في العناية الشخصية

مرحلة متأخرة

في هذه المرحلة، يحتاج الشخص إلى مساعدة بدوام كامل، حيث يصبح تأثير الأعراض عادة أكثر خطورة. يجوز للشخص:

لا تكون على علم بمكان وجودهم

يكون غير مدرك للوقت

يجدون صعوبة في التعرف على أحبائهم

تجد صعوبة في المشي

تجربة تغيرات سلوكية، والتي قد تشمل العدوان