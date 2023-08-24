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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جندي من قوات فاجنر ينهار أمام نصب قائده التذكاري.. فيديو

جندي من قوات فاجنر
جندي من قوات فاجنر ينهار

انهار جندي من قوات فاجنر، باكيًا أمام نصب تذكاري مخصص لبريجوجين وأوتكين، بالقرب من مقر فاغنر الرئيسي في سان بطرسبرغ.

 

وتداول رواد توتير، مقطع فيديو يظهر فيه أحد قوات فاجنر منهار يبكي بشدة أمام نصب تذكاري لبريجوجين وأوتكين.

 

وأعلنت قنوات روسية، أنه تم التعرف رسميًا على جثتي يفجيني بريجوجين مؤسس فاغنر، ورفيقه أوتكين في المشرحة.

وأضافت أنه تم التعرف على بريجوجين من خلال جرح معين في يده، بينما تم التعرف على أوتكين من خلال الوشم النازي الخاص به.

 

وقتل أمس يفغيني بريغوجين مؤسس فاغنر، في حادث غامض داخل طائرة انفجرت بسماء موسكو، مع 9 من رفاقه ومساعديه.

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