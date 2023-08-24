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الخميس 24 أغسطس 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا تنفي تورطها في تحطم طائرة قائد فاجنر

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، تورط بلاده في تحطم طائرة كانت تقل قائد فاجنر يفغيني بريغوجين، وذلك فيما يجري التحقق من فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة التي كانت تقل قائد فاجنر.

 

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مصادر تؤكد التعرف على جثة قائد فاجنر في المشرحة

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تقارير روسية تشير إلى فرضية زرع عبوة ناسفة في طائرة قائد فاجنر

ونقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن زيلينسكي قوله للصحافيين: "ليس لنا أي علاقة بهذا الأمر. الجميع يعي من له علاقة بذلك".

من جهته، قال ماتيوش مورافيتسكي رئيس وزراء بولندا إنه يتوقع أن تشكل مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة الآن تهديداً أكبر إذ ستصبح تحت سيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد وفاة بريغوجين.

وقال مورافيتسكي في مؤتمر صحافي: "أصبحت مجموعة فاجنر تحت قيادة بوتين. لندع الجميع يجيبون على السؤال بأنفسهم - هل سيكون الخطر أكبر أم أقل؟.. بالنسبة لي، هذا سؤال بلاغي".

يأتي هذا بينما رأى المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، الخميس، أن ثمة "شكوكاً منطقية" حول "ظروف" تحطم طائرة بريغوجين.

وبعدما اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "قلما تحصل أمور في روسيا بدون أن يكون بوتين وراءها"، قال فيران رداً على أسئلة محطة "فرانس 2" التلفزيونية العامة "هذه من حيث المبدأ حقيقة يمكن الإقرار بها".

وتابع: "لا نعرف بعد الظروف التي وقع فيها حادث التحطم هذا، ويمكن أن تساورنا شكوك منطقية"، بدون أن يوجه أصابع الاتهام صراحة إلى الكرملين في الحادث الذي أسفر عن مقتل عشرة أشخاص بينهم بريغوجين ومساعده.

وقال فيران إن بريغوجين هو قبل أي شيء آخر "منفذ المهام القذرة لحساب بوتين وما ارتكبه لا يمكن فصله عن سياسة بوتين الذي عهد إليه بمسؤولية هذه التجاوزات على رأس مجموعة فاغنر" للمرتزقة.

وشدد على أن "بريغوجين يترك خلفه مذابح، يترك خلفه فوضى في قسم كبير من العالم، تتبادر إلى ذهني إفريقيا وأوكرانيا وروسيا نفسها".

وقاد بريغوجين في يونيو تمرداً على القيادة العسكرية ووزير الدفاع سيرغي شويغو، سيطر خلاله لفترة وجيزة على مواقع عسكرية في جنوب روسيا وسار على رأس قواته باتجاه موسكو قبل أن يوقف تحركه في غضون ساعات.

ووصفه بوتين بأنه "خائن" من دون أن يذكره بالاسم.

 

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