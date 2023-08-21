مزايا برنامج الهندسة الصناعية في جامعة النيل الأهلية (صور)

أكدت الدكتورة إيرين سامي فهيم، أستاذ مساعد بقسم الهندسة الصناعية في جامعة النيل الأهلية ومدير مركز النظم الهندسية الذكية للأبحاث بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل، أهمية هذا البرنامج وخريجيه في تنمية الصناعة التي تسعى إليها الدولة المصرية، كما أن خريجي البرنامج من جامعة النيل يحتاجهم سوق العمل الحالي خاصة مع التوسع في المشروعات الصناعية الكبرى في مصر.

وقالت في تصريحات خاصة بمناسبة إبداء الطلاب رغباتهم في التنسيق الجامعي للعام 2023/ 2024 أن كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الاهلية، وبرامجها المختلفة تقدم تعليم يتواكب مع متطلبات سوق العصر واحتياجات سوق العمل وتقوم بتأهيل الطالب خلال سنوات الدراسة ليكون ذو جدارة علمية وبحثية مرموقة في مجاله الأكاديمي و العملي، وهو ما يقدمه برنامج الهندسة الصناعية بالكلية، حيث يهتم بدراسة بيئة العمل وكافة العمليات الصناعية وتعليم الطلاب كيفية الربط بين جميع الإدارات في المنشأة الصناعية، وتصل مدة الدراسة في البرنامج إلى أربع سنوات دراسية ونصف طبقا للائحة الجامعة ومن الممكن ان تصل الى أربع سنوات بعدد ساعات معتمدة تبلغ 144 ساعة.

وأشارت الدكتورة إيرين سامي فهيم، أن البرنامج يضم مجموعة من التخصصات مثل هندسة التصنيع، وهندسة الخدمات والعمليات اللوجستية والصناعية، ويقوم الطالب خلال سنوات الدراسة بالبرنامج بدراسة استخدام أجهزة الكمبيوتر الحديثة وهو جزء لا يتجزأ من برنامج الدراسة من موارد ومقررات حيث يتم تدريس الطلاب مقررات عن تأثير بيئة العمل علي العاملين مثل برامج CATIA و Powersim و Flexsim و Lingo لدراسة ترشيد الاستهلاك الصناعي وتخطط أماكن العمل.

ويقوم البرنامج بالتركيز على استخدام الطالب للمعامل الحديثة التي يتميز بها برنامج الهندسة الصناعية بجامعة النيل وعددها ست معمل وهي ( مختبر إختبار وتصنيع المواد النانوية، مختبر التحسين والمحاكاة، معمل تحسين العمليات، مختبر علم القياس، و معمل القياس الدقيق، ومختبر بيئة العمل وتحليل العمل) وتعد هذه المختبرات الأولى من نوعها في مصر.

مشاريع تخرج الهندسة الصناعية في جامعة النيل

وأشارت الدكتورة إيرين سامي فهيم، أستاذ مساعد بقسم الهندسة الصناعية في جامعة النيل الأهلية، ومدير مركز النظم الهندسية الذكية للأبحاث بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل، إلى أهمية التدريب الصيفي الذي يقدمه كلا من البرنامج والكلية، حيث يقومون بتوفير عدد من أماكن التدريب للطلاب خلال فترة الصيف في بعض المصانع الكبرى حيث يقوم الطالب بالتدريب خلال فترة الصيف لمدة ثلاثون يوما متصلة بحضور ومساعدة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج، الأمر الذي من شأنه إكساب الطالب المهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل، ومن خلال التدريب أيضا يمكنه التعرف على كبرى الشركات الصناعية التي تعمل في مشروعات التخطيط والجودة والصناعات القائمة على إستعمال الروبوتات و Industry 4.0

كما أكدت على أهمية مشاريع التخرج داخل البرنامج والتي تتم على مرحلتين ،المرحلة الأولى مشروع بحثي يقوم فيه الطالب بإستخدام المعامل المتاحة له لتطوير أفكار بحثية أو نماذج أوليه، والمرحلة الثانية هي استخدام النماذج التي توصل إليها الطالب في المرحلة الأولى من المشروع وتطبيقها في المصنع وتحسين الإنتاج والكفاءة الإنتاجية والجودة في المنتج.

وكشفت مدير مركز النظم الهندسية الذكية للأبحاث بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل، عن برامج التبادل الطلابي التي تقدمها الكلية والبرنامج حيث يمكن لطلبة كلية الهندسة الإستفادة من هذه البرامج ودراسة فصل في جامعة Heriot Watt في إنجلترا خاصة ان جميع أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج حاصلين على درجاتهم العلمية والماجستير والدكتوراه من جامعات عريقة بالخارج.

وأوضحت أن هناك فرص واعدة تنتظر الخريجين خاصة أن البرنامج ومقرراته تضع نصب عينيها أسواق العمل الصناعية و احتياجاتها وذلك لتحسين الكفاءة الإنتاجية وهو ما يحاول البرنامج توفيره وتقديمه للطلبة، خاصة بعد الطلب المتزايد على المهندس الصناعي و تحديدا في مشروعات النظم و التخطيط و إدارة المؤسسات.

وقالت أن من إيجابيات البرنامج قيام الطلبة بالإشتراك في كتابة أبحاث علمية مع أساتذتهم ونشرها في مجلات دورية دولية والمشاركة بها في مؤتمرات عالمية.



برنامج الهندسة الصناعية في جامعة النيل

برنامج الهندسة الصناعية

برنامج الهندسة الصناعية

برنامج الهندسة الصناعية

برنامج الهندسة الصناعية

برنامج الهندسة الصناعية

برنامج الهندسة الصناعية