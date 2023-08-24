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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

مفتي الجمهورية يلتقي أمين عام "المجتمعات المسلمة" بالمغرب

بوابة الوفد الإلكترونية

 

التقى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، اليوم الخميس، وذلك بمقر إقامته بالمملكة المغربية.

تناول اللقاء تباحث الطرفين سبل تعزيز التعاون الديني والإفتائي، حيث أكد فضيلة المفتي أهميةَ الاستمرار على نهج الوسطية والاعتدال وتطوير آليات تجديد الخطاب الديني لمواجهة التحديات المحيطة بالعالم الآن.

من جانبه قدم الدكتور محمد البشاري، التهنئة لفضيلة المفتي نيابةً عن رئيس المجلس الدكتور علي النعيمي، وأعضاء المجلس، لتجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثقة بفضيلته على رأس دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن هذه الثقة تكريم لما قدَّمه فضيلة المفتي وما زال يقدمه من نشر قيم الاعتدال والسلم وتأصيلها داخل مصر وخارجها.

جاء هذا اللقاء على هامش مشاركة فضيلة مفتي الجمهورية في فعاليات مؤتمر "تأطير الحريات وَفق القيم الإسلامية والقانون الدولي"، المنعقد بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.