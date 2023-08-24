الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية متزايدة في النيجر

حذرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية متزايدة في النيجر، فيما تقطعت السبل بأكثر من 7000 مهاجر في النيجر، لم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم منذ أحداث 26 يوليو، بسبب العقوبات التي تفرضها مجموعة إيكواس وإغلاق المجال الجوي والحدود البرية للبلاد.

وتعتبر النيجر طريقا مهما بالنسبة للأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا، كنقطة انطلاق لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وأولئك الذين يعودون إلى ديارهم بمساعدة الأمم المتحدة.

وحذر مسؤولو الأمم المتحدة أمس الأربعاء من أزمة إنسانية متزايدة، حيث يقدر المسؤولون الأمميون في النيجر من أن نحو 1800 شخص يعيشون في الشوارع، لأن المراكز التي تديرها المنظمة الدولية للهجرة مكتظة للغاية، ولا يمكنها استيعاب المزيد المهاجرين. وتستوعب المراكز حوالي 5000 مهاجر يحاولون العودة إلى منازلهم.

وكانت وكالة الأمم المتحدة للهجرة تساعد حوالي 1250 شخصا شهريا على العودة إلى بلدانهم، بعد فشلهم في عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، أما الآن فالعمليات متوقفة بسسب إغلاق الحدود، مما يشكل أزمة إنسانية صعبة.

تجدر الإشارة إلى قيام مجموعة عسكرية من الحرس الرئاسي النيجيري، يوم 26 يوليو الماضي بالتمرد، وعزل رئيس البلاد محمد بازوم من منصبه، ثم قامت بتشكيل "مجلس وطني" لإنقاذ البلاد برئاسة قائد الحرس عبد الرحمن تشياني.

وفرض زعماء الدول الأعضاء في "إيكواس" عقوبات صارمة على المتمردين، وطالبوا بإطلاق سراح بازوم، وهددوا باستخدام القوة.

وتعيش النيجر على وقع تهديدات بعمل عسكري محتمل، لوحت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وتجدر الإشارة إلى أن تدخل إيكواس في أزمة انقلاب النيجر، تسبب في إثارة المخاوف من حدوث تدخل عسكري في نيامي والتي تدعمها مالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي ينذر بتمدد الصراع لدول مجاورة.

ويأتي ذلك، بعد إعلان النيجر، في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، البدء في اتخاذ إجراءات استثنائية، تحسباً لأي "عدوان وشيك"، بعد رفض إيكواس، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مقترحا من المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات من انقلاب يوليو، مما يطيل أمد المأزق السياسي الذي قد يؤدي إلى تدخل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

فقد عقد وزير الصحة النيجري العقيد غاربا حكيمي، ليل الاثنين الثلاثاء اجتماعا طارئا مع مديري المستشفيات لبحث "تفعيل خطة استعجالية بديلة في أسرع وقت لمواجهة عدوان وشيك محتمل تهدد به منظمة إيكواس"، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

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