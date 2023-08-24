3 وديات لـ طنطا استعدادا لدوري المحترفين

يخوض فريق طنطا لكرة القدم 3 مباريات ودية جديدة استعدادا قبل لقاء راية كفر الدوار فى الأسبوع الأول من دورى المحترفين .

ويلتقى فريق طنطا مع نظيره منوف يوم الاثنين ، ثم دمنهور الأربعاء 30 أغسطس، بترول أسيوط 5 سبتمبر المقبل

وخاض فريق طنطا أول ودياته مع فريق الشباب مواليد 2003، وانتهت بفوز الفريق الأول بهدفين مقابل هدف، فى مباراة أشرك فيها عمرو أنور عدد كبير من اللاعبين الجدد.

وكشف عمرو أنور المدير الفنى لفريق طنطا عن ارتياحه لتصعيد مجموعة من اللاعبين من فريق الشباب للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول الفترة المقبلة مشيرا إلى التنسيق مع لجنة الكرة للمرحلة المقبلة، وتم الاتفاق على الاستفادة من العناصر الجيدة من فرق الشباب.