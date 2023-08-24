نائب محافظ قنا يُتابع سير العمل بمؤسستين حكوميتين فى الوقف

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الخميس، انتظام سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف ، للإطمئنان علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

رافقه حافظ محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.

وأوضح نائب المحافظ أن المجمع يقدم العديد من الخدمات اليومية الخاصة بإستخراج الأوراق المختلفة ، من خلال عدة مكاتب خدمية تشمل وحدة محلية ، مركز تكنولوجي ، وحدة تضامن اجتماعى ، مكتب تموين " .

وأشار إلي أن مجمعات الخدمات سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

ومتابعة وحدة صحة الأسرة

وتابع نائب المحافظ، جولته بزيارة وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى " بقرية المراشدة والتي تم رفع كفائتها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتفقد " عمر " أقسام الوحدة ، واطمئن علي توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية اللازمة ، كما اطمئن علي انتظام سير العمل بالوحدة ، ومستوي الخدمات الطبية المقدمة للمترددين .

ووجه نائب المحافظ،بحسن معاملة المواطنين وتقديم خدمات مميزة للمرضي ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، نحو توفير حياة كريمة للمواطن المصري .