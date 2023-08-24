تنفيذ 4595 مشروعاً باستثمارات 16.8 مليار جنيه ببرنامج تنمية صعيد مصر

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمحافظات المرحلة الأولي والبالغ عددها 332 مجمعاً حكومياً يجري حاليا توصيل المرافق والأثاث الكامل لها.

حضر الاجتماع من قيادات الوزارة ورؤساء الوحدات والإدارات المركزية لمتابعة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها البرامج والمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات، وكذا متابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الفترة الماضية شهدت الإنتهاء من تشغيل حوالى 109 مجمعاً وجاري استكمال باقى المجمعات وفقاً للجدول التنفيذي، موجها بضرورة المتابعة المستمرة من الوحدة التنفيذية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة لباقى المجمعات وعمليات الإستلام الإبتدائى لها وتسليم المساحات المخصصة لهيئة البريد المصرى.

وأكد وزير التنمية المحلية على توجيهات الرئيس السيسى بالمتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات "حياة كريمة " لتسريع معدلات الإنجاز للإنتهاء من المشروعات المستهدفة لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات بقرى الريف المصرى.

وشهد الاجتماع متابعة وزير التنمية المحلية لمعدلات تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالى الحالى 2023 – 2024 والتى يتم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، مؤكدا على اهتمام الوزارة بالتوسع فى برامج التدريب وتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإدارى بالمحافظات بما يسهم فى إحداث تغير نوعي فى مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة مع الانتقال إلى العمل رسمياً من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع وزير التنمية المحلية خلال اللقاء الموقف التنفيذى لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يتم تنفيذه بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد ووضعها على رأس أولويات خطط الدولة التنموية وتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار بمحافظات الصعيد، حيث تم الإشارة إلى أن برنامج تنمية الصعيد حقق عدد من النجاحات خلال مدة تنفيذه حتى الآن بتنفيذ مشروعات حوالى 4595 مشروعات بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 16.8 مليار جنيه فى العديد من القطاعات الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإنارة والطرق والنقل وتحسين البيئة والتنمية الاقتصادية والريفية والحضرية وتطوير وتنمية المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية .

وخلال الاجتماع حرص وزير التنمية المحلية على متابعة منظومة المخلفات البلدية الصلبة وبعض مشروعات البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ورفع التراكمات التاريخية بالإضافة إلى تقارير متابعة عمل شركات القطاع الخاص العاملة فى المنظومة فى بعض المحافظات ومن بينها القاهرة والإسكندرية والمنوفية وبورسعيد والدقهلية والإسماعيلية وبني سويف والأقصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر والتى تقدم خدمات جمع ونقل المخلفات وتشغيل مصانع تدوير القمامة وإدارة المدافن الصحية الآمنة.

أكد اللواء هشام آمنة على حرص الحكومة على إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الراغبة فى الدخول والعمل فى المنظومة الجديدة والاستفادة من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والتى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية بما يساهم فى تحقيق الاستفادة المثلى من جميع مشروعات البنية التحتية ليشعر المواطنين بصورة مستمرة بوجود تحسن فى منظومة النظافة فى جميع المحافظات.

وشهد اللقاء متابعة منظومة شكاوي المواطنين عبر مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة والتعاون مع المحافظات فى هذا الملف المهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير سبل تلقى الشكاوي من المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بما يحقق رضا المواطنين ، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى إتاحة الوزارة والمحافظات العديد من المنصات لتلقى الشكاوي عبر الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب والخطوط الساخنة.

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود الوزارة فى توفير فرص العمل بالمحافظات المصرية عبر برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية حيث استعرض اللواء هشام آمنة ما تم تحقيقه حتى الآن فى "مشروعك " حيث تم تمويل حوالى 206.8 ألف مشروع بقروض بلغت 26.9 مليار جنيه وساهم فى توفير حوالى 1.47 مليون فرصة عمل للشباب والمرأة بالمحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية متابعة جميع القطاعات بالوزارة لمعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات وتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وضرورة المرور من فرق العمل المشكلة بالوزارة للمتابعة على أرض الواقع والتحديث المستمر لكافة البيانات والموقف التنفيذي لتلك المشروعات.