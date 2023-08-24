الخميس 24 أغسطس 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ختام الدورة التاسعة بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بالنادي النهري للمحامين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اختتمت النقابة العامة للمحامين،  فعاليات الدورة التاسعة للمحامين والمحاميات، وموضوعها الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتسلم جميع الدارسين وعددهم 70 محام ومحامية الشهادات الصادرة، والمعتمدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وذلك بنجاح غير مسبوق.

يذكر أن الاستراتيجية التي طبقت لأول مرة في تفعيل بروتوكول التعاون بين نقابة المحامين، والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والمتمثلة في توسيع دائرة تلك الدورات لتنتقل إلى النقابات الفرعية، وعددها 37 نقابة فرعية، ستعود بالنفع الهائل وبشكل سريع على تنمية العقل الجمعي للمحامين والمحاميات.

وكان العدد الأكبر منهم في أقصى جنوب وشمال البلاد، غير مستفيدين بشكل كامل بهذه الدورات المهمة في ظل عالم متلاطم الأمواج، ومتسارع الأحداث.

وتسهم هذه الدورات في إمداد المحامين والمحاميات، بالقدرة على استيعابها وتحليلها، ليكون كل منهم مؤهلا وقادرًا على أن يكون داعمًا باقتناع للدولة المصرية، ومتفهماً لما يدور حوله في العالم، من أحداث قد تستعصي في فهمها وتحليلها على الكثيرين.

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