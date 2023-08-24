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الخميس 24 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس كتلة الحوار: انضمام مصر لمجموعة البريكس من الآليات الفعالة لتقليص الأزمة الاقتصادية

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار

قال الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار إن انضمام مصر لاتفاقيه البريكس خطوة سياسية تحررية بغلاف اقتصادي. 

وأضاف عادل أن هذا بعد أول تحرك دولي جاد لكسر هيمنة الدولار على التجارة العالمية و اقتصاديات الدول، متابعا: قد لا أبالغ إن قلت إن تلك الخطوة تعتبر من الآليات الفعالة لتقليص الأزمة الاقتصادية المصرية. 

وأكد رئيس كتلة الحوار أنها تتيح أيضا خلق فرص لتنشيط الصادرات المصرية، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة مما يحقق رواجا استثماريا في مصر.