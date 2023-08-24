رئيس كتلة الحوار: انضمام مصر لمجموعة البريكس من الآليات الفعالة لتقليص الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار إن انضمام مصر لاتفاقيه البريكس خطوة سياسية تحررية بغلاف اقتصادي.

وأضاف عادل أن هذا بعد أول تحرك دولي جاد لكسر هيمنة الدولار على التجارة العالمية و اقتصاديات الدول، متابعا: قد لا أبالغ إن قلت إن تلك الخطوة تعتبر من الآليات الفعالة لتقليص الأزمة الاقتصادية المصرية.

وأكد رئيس كتلة الحوار أنها تتيح أيضا خلق فرص لتنشيط الصادرات المصرية، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة مما يحقق رواجا استثماريا في مصر.