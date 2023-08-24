موعد مباريات نصف نهائي البطولة العربية للأندية لليد بمشاركة الزمالك والبنك الأهلي

موعد مباراة الزمالك ومضر السعودي والبنك الأهلي والكويت الكويتي في البطولة العربية، تقام غدا الجمعة منافسات دور ربع النهائي في البطولة العربية للأندية لكرة اليد، والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، بمشاركة الزمالك والبنك الأهلي.

ويخوض فريقا الزمالك والبنك الأهلي مباريات نصف النهائي غدا الجمعة، حيث يواجه فريق يد الزمالك نظيره فريق مضر السعودي، بينما يلعب فريق البنك الأهلي في نصف النهائي الأخر أمام فريق الكويت الكويتي.

موعد مباريات نصف نهائي البطولة العربية للأندية لكرة اليد

وتقدم بوابة الوفد، موعد مباريات نصف نهائي البطولة العربية لكرة اليد على النحو التالي:

و تنطلق مباراة البنك الأهلي والكويت الكويتي في تمام الساعة الخامسة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

بينما مباراة الزمالك ومضر السعودي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الزمالك يتأهل الى الدور قبل النهائي بالبطولة العربية

وتأهل فريق يد الزمالك إلى نصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز على الحشد العراقي في ربع النهائي بنتيجة 36 - 27

البنك الاهلى يتأهل الى الدور قبل النهائي بالبطولة العربية

وتأهل البنك الأهلي نصف النهائي بالفوز على العربي الكويتى في ربع النهائي بنتيجة 28 - 16 .

وزارة الرياضة تنهي أزمة عودة لفريق يد الزمالك من السعودية

كانت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، قد انهت أزمة تذاكر الطيران الخاصة بعودة بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك من السعودية.

وأرسلت وزارة الرياضة القيمة المالية لتذاكر طيران بعثة الفريق، بعد انتهاء مشوار الفريق في البطولة العربية للأندية لكرة اليد والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

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