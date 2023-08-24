ممثلي أفريقيا في مونديال السلة.. الرأس الأخضر ينتظر المجد

ساعات وتنطلق مباريات بطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان في تنظيم مشترك.. وتتطلع القارة الأفريقية والتي تشارك للمرة الأولى في نهائيات بطولة العالم بخمسة منتخبات هم: أنجولا ومصر وكوت ديفوار وجنوب السودان والرأس الأخضر لتحقيق إنجاز جديد يضاف لسجلات القارة الأفريقية في عالم كرة السلة.

منتخب الرأس الأخضر

يتواجد منتخب الرأس الأخضر ضمن المجموعة السادسة الى جانب كل من جورجيا و سلوفانيا وفنزويلا وستكون مبارياته على النحو التالي :

٢٦ أغسطس الرأس الأخضر - جورجيا

٢٨ أغسطس الرأس الأخضر - فنزويلا

٣٠ أغسطس الرأس الأخضر - سلوفانيا

يسعى منتخب الرأس الأخضر لصنع التاريخ في بطولة العالم لكرة السلة في نسختها الحالية بعدما نجح في فرض اسمه كأحد ممثلي القارة الأفريقية في الوكالة الى جانب تأهله التاريخي للمرة الثانية للدوري تصف النهائي لبطولة امم افريقيا لكرة السلة وسيكون منتخب الرأس الأخضر هو أصغر منتخب من حيث المساحة يتأهل لكأس العالم وأقل عدد سكان لا يتجاوز ٦٠٠ الف نسمة.



مشوار منتخب الراس الأخضر كان صعبا في التصفيات وظل تأهله معلقا حتى المباراة الأخيرة امام منتخب كوت ديفوار المتأهل قبل هذه المباراة والذي كان متقدما بفارق ١٣ نقطة لكن منتخب الراس الأخضر نجح في أنتزاع الفوز والتأهل التاريخي لنهائيات كأس العالم.



أفضل مشاركة في كأس العالم

المشاركة في بطولة العالم في نسختها الحالية هي المشاركة الاولى لمنتخب الرأس الأخضر .

نجوم للمشاهدة :

بالقطع سيكون نجم ريال مدريد والذي تم اختياره افضل لاعب في بطولة اوربا ليج لكرة السلة والتر تافاريز على رأس نجوم منتخب الرأس الأخضر الى جانب الاعب بيتينهو جوميز .

