مؤتمر مكافحة دودة الحشد الخريفية بكوم حمادة

نظمت إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بالبحيرة مؤتمرا عن خطورة وطرق علاج دودة الحشد الخريفية وبحضور المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وذلك بمشاركة مراكز كوم حمادة وايتاى البارود والدلنجات

و فى كلمته أكد المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، على ضرورة رفع الوعى لدى المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية ، والأضرار التى قد تتسبب عنها ، وكيفية إدارة الآفة لمجابهة دودة الحشد الخريفية الجياشة ، وعمل ندوات لتوعية المزارعين بخطورة هذه الحشرة ، والمرور الدائم على الزراعات القائمة لأخذ الاحتياطيات التامة لمجابهتها ، وأشار موفق انه ومن هذا المنطلق فقد تقرر عمل عدة مؤتمرات كبرى فى بعض المراكز وسيتم تقسيم مراكز المحافظة طبقا للتوزيع الجغرافى وأيضا عمل دورات تدريبية مصغره فى القرى بالإضافة إلى المدارس الحقلية ، حتىيتم الوصول الى الهدف المنشود من أجل القضاء على هذا الخطر الداهم الذى يهدد الزراعات المصرية ،

كما تحدث " وكيل الوزارة " عن الأهمية الاقتصادية و الاستراتيجية لمحصول القمح ، باعتباره أحد أهم وسائل الضغط السياسي علي الشعوب ، وقد حرصت القيادة السياسية علي الحث المستمر لاستنباط العديد من الأصناف الحديثة عالية الإنتاج و المقاومة لأهم الأمراض بجانب توفير مستلزمات الإنتاج للحصول علي أفضل إنتاجية ممكنه للفدان ، و في هذا الإطار و من منطلق حرص وزارة الزراعة علي تبني و نشر الممارسات الزراعية و تنمية المزارع المصري حرصت مديرية الزراعة بالبحيرة ، علي ضرورة التعاون مع الجهات البحثية و إدارة إنتاج التقاوي و الشركات المعتمدة علي توفير كميات من التقاوي المعتمدة عالية الإنتاج و ذلك للنهوض بمحصول القمح في سبيل التوعية بضرورة التوسع في زراعة محصول القمح سواء بالتوسع الرأسي أو التوسع الأفقي و حث المزارعين علي تبني إتباع الدورة الزراعية لمحصول القمح و زراعة المساحات المستهدفه و نشر الممارسات الزراعية و التوصيات الفنية الواجب إتباعها حتي يتسني الحصول علي أعلي إنتاجية ممكنة تضمن تحقيق عائد مجزي للمزارع و مواجهة الزيادة المضطردة في عدد السكان و خفض الضغط علي ميزانية الدولة من خلال تقليص الفجوة الغذائية وخفض معدلات الاستيراد ،

و أكد على ضرورة استخدام المصايد الضوئية والفورمونية ، و تعلق المصايد الفورمونية على قمة المجموع الخضري، و الحشرات التي يتم اصطيادها تعبر عن وجود الفراشات في المنطقة ولكنها لا تمثل درجة الإصابة ، و عند التأكد من وجود الفراشات لابد من البحث عن البيض واليرقات، و يتم تقدير الإصابة في ٢٠ نبات/ه مناطق (أي 100 نبات) أو 10 نباتات /۱۰ مناطق ، و فورمون الجنس هو مخلوط من ه مواد كيميائية ، مداومة التفتيش الخفي ،و مداومة التفتيش الحلقي.

وفى كلمته تناول الدكتور كريم بلتاجى أستاذ قسم أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة دمنهور شرح لسلوك هذه الآفة الخطيرة ، والتعريف بدودة الحشد الخريفية ودورة حياتها وأسباب خطورتها على المحاصيل ، ونسبة الفقد في النبات وأن الدودة تصيب من 80 إلى 100 نوع نباتي، وانتشرت خلال 3 سنوات من جنوب أفريقيا إلى شمال القارة لتغطي أكثر من 45 دولة أفريقية، وفراشة الدودة لها القدرة على الهجرة حيث يمكنها أن تطير وتقطع مسافة 100 كيلو متر في الليلة الواحدة، وتسبب خسائر للمحاصيل طبقا لشدتها.

وقال المهندس رامى الصباغ عضو الحراك العالمى لدودة الحشد الخريفية بمراكز حوش عيسى ، وأبو المطامير ، وجناكليس ، ان الدودة تنمو في الأجواء الإستوائية وتحت الإستوائية موطنها الأصلي الأمريكتين الشمالية والجنوبية، ويطلق عليها "الفاكهة المفقودة" لقدرة الحشرة على تدمير المحاصيل في حالة عدم السيطرة عليها ومكافحتها، موضحا أنه سميت بدودة الحشد لزحفها أحيانا في مجموعات من حقل مصاب إلى آخر ، وسميت بالخريفية لأنها تنشط في فصل الصيف والخريف في أمريكا الشمالية وتتوقف إصابتها في الشتاء البارد، لكن إصابتها للمحاصيل في دول أفريقيا تمتد طوال العام نظرا لدفء المناخ ، ومدي انتشارها والعوامل المساعدة على ذلك، وكذلك مقارنة الحشرة في أوجه الاختلاف بينها وبين الحشرات الأخرى، وتمييز الأطوار المختلفة من يرقات وفراشات والأضرار الاقتصادية الناتجة عن تغذية اليرقات وطرق الفحص النباتي لاستكشاف الحشرة وضرورة الفحص المبكر للعوائل النباتية وتناولت أيضا الإجراءات الواجب اتباعها عند فحص وأنسب توقيت للتدخل بالمكافحة، كما تم عرض وسائل المكافحة المتكاملة من وسائل زراعية بالإضافة إلى استخدام المكافحة الحيوية والمركبات الميكروبية واستخدام المكافحة الكيماوية بالمركبات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.

كما تحدث الدكتور عبد الفتاح الزناتى أستاذ الهندسة الوراثية ، عن المكافحة الزراعية لـ دودة الحشد الخريفية مشيرا الى ضرورة الزراعة المبكرة ، و التحميل مع البقوليات يقلل الإصابة بمعدل ۲۰ – ۳۰ ٪و استخدام أصناف مبكرة النضج ، و يمكن أستخدام مصايد نباتية (الخروج من نباتات الذرة حديثة النمو) ، و زراعة أصناف نباتية مقاومة قادرة على تحمل الإصابة بينما المكافحة الطبيعية لـ دودة الحشد الخريفية فيتم جمع اللطع واليرقات والنباتات المصابة باليد والتخلص منها ،و الحرث العميق لقتل العذاري ،ووضع الرمل أو الرماد المخلوط ببدرة الشطة في قلوب الذرة (بلعم) و المكافحة الكيميائية يتم استخدام المبيدات الحشرية في دورات ( عند وصول الإصابة إلى الحد الحرج للتدخل )، ويوجه المبيد إلى قلب النبات (بلغم)، والمعاملة الموضعية في المناطق شديدة الإصابة المنعزلة ، و الرش في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس. ه استخدام محببات المبيدات على ثبات الذرة، و إستخدام المبيدات مع ماء الري.

واشار الدكتور محمد زورة أستاذ وقاية النبات الى الإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها لمكافحة وهى دعم فرق الكشف بالمبيدات اللازمة وآلات التطبيق للتدخل وقت الضرورة ، و التنبيه على كافة المنافذ الحدودية بإتخاذ الإجراءات الحجرية اللازمة لمنع دخول هذه الآفة ، وعدم استخدام المبيدات إلا عند الضرورة- تستخدم المبيدات الموصى بها في مصر ، و بناء قاعدة معلوماتية تضم كافة المعلومات المتاحة عن سرعة إنتشار هذه الآفة خاصة في وسط وغرب وجنوب أفريقيا ،و أهمية التنسيق معFAO والتعرف على خبراتهم في أفريقيا والإجراءات التي تم إتخاذها سواء لرصد أو السيطرة على هذه الآفة ،و أهمية معرفة الأعداء الحيوية للآفة في مواطنها الأصلية بقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية وخاصة أشباه الطفيليات من الدبابير وذباب التاكينا ، و ضرورة إرسال بعض الباحثين في دورات لدراسة انتشار وطبيعة وأسباب توطن الحشرة في بعض دول وسط وغرب وجنوب أفريقيا.