مؤتمر شرم الشيخ ٢٠٢٣ يهدف إلى تعزيز التعاون العربى الأفريقى ويحقق الاستثمار المستدام

الدكتورة هدى يس رئيس اتحاد المستثمرات العرب لـ«الوفد»:

الرئيس السيسى حطم الثقافة الذكورية وعزز دور المرأة فى المجتمع

المصانع المتعثرة ثروة مهدرة تتطلب إعادة تشغيلها

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار توفر مناخًا أفضل للأعمال

تلعب المرأة المصرية دورًا مهمًا ومحوريًا فى المجتمع فى عدة مجالات اجتماعية وسياسية واقتصادية، حيث أثبتت أنها تستحق وعن جدارة التمكين الذى حظيت به.

وتعد الدكتورة هدى يس رئيس ومؤسس اتحاد المستثمرين العرب شخصية استثنائية فى عالم الأعمال، قدمت إسهامات ملموسة ومتميزة فى تعزيز دور المرأة فى الاقتصاد والمجتمع. استطاعت أن تسطر سيرة أعمال كبيرة تتجاوز النجاح الشخصى لتشمل مساهمتها فى تطوير وتنويع قطاعات مختلفة، وما يميزها هو التزامها بتعزيز قوة وتأثير المرأة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى.

تمتلك «يس» تاريخًا حافلًا من النجاحات الاقتصادية، حيث شغلت مواقع رفيعة فى القطاع الخاص وأسهمت بشكل كبير فى توسيع نطاق الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية. انطلقت مشوارها المهنى بنجاحات كبيرة فى مجال الاستثمار وإدارة الأصول، مما جعلها تكون مرجعًا مهمًا للعديد من المستثمرين ورواد الأعمال.

لم تقتصر مساهماتها على المجال الاقتصادى فقط، بل امتدت لتشمل دعم وتعزيز دور المرأة فى المجتمع. بفضل رؤيتها الثاقبة، وعملت جاهدة لتوفير بيئة تشجع المرأة على المشاركة الفعالة فى مجموعة متنوعة من المجالات. واجتهدت فى بناء شبكة اتصال قوية تربط مختلف القطاعات والأشخاص، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون.

الوفد التقت بالدكتور هدى يس، رئيس اتحاد المستثمرات العرب للاطلاع على دور الاتحاد فى تعزيز المرأة اقتصاديا، والمحاور التى يقوم عليها مؤتمر شرم الشيخ السنوى. وفيما يلى نص الحوار:

< ما هى رؤيتك وأهدافك فى دورك كرئيسة لاتحاد المستثمرات العرب؟

<< بداية اتحاد المستثمرات العرب هو كيان اقتصادى ضمن الاتحادات العربية العربية النوعية المتخصصة والمنبثق من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية العاملة فى إطار جامعة الدول العربية، رؤيتى كرئيسة لاتحاد المستثمرات العرب تتمثل فى تعزيز دور المرأة كلاعب أساسى فى مجالات الاستثمار والتنمية. هدفى هو تحقيق المساواة وتوفير الفرص المتساوية للمستثمرات فى مناطقنا العربية.

< يعتبر تمكين المرأة اقتصاديًا من أهم التحديات فى عصرنا، كيف تعمل اتحاد المستثمرات العرب على تعزيز دور المرأة فى قطاع الاستثمار؟

<< يعمل اتحاد المستثمرات العرب على تعزيز دور المرأة على مستوى الوطن العربى من خلال بناء شبكات اتصال قوية، توفير تدريب وتطوير مهنى، وتشجيع الشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية لتمكين المرأة اقتصاديًا. بالتعاون مع أكبر وأقوى كفاءات بمجنكع الأعمال من الرجال الأعمال والسيدات إثراء للدور الاقتصادى والاجتماعى بهدف النهوض بالمجتمعات العربية وتفعيلا لدورها فى تسجيع الاستثمار العربى الدولى وتنمية العلاقات الاقتصادية الاستثمارية فى الوطن العربى واثراء الدور الاقتصادى والاجتماعى نهوضا بالمرأة والمجتمع.

< ما هى الفرص والتحديات التى تواجهها المرأة المستثمرة فى الوطن العربي؟ وما هى الاستراتيجيات المتبعة لتعزيز دورها؟

<< المرأة المستثمرة تعيش عصرها الذهبى الآن، والثقافة الذكورية التى كانت سائدة فى المجتمع تحطمت بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى عزز دور المرأة ومنحها الثقة الكاملة وبات لها دور كبير فى المجتمع المدنى ومجالس النواب وغيرها من المجالات الأخرى. أما فيما يخص الفرص، المرأة المستثمرة تواجه فرصًا متنوعة فى قطاعات مثل التكنولوجيا، الصناعات الإبداعية، والطاقة المتجددة، وجميع القطاعات الاستثمار لا يقتصر على قطاعات بعينها ولا علاقة له بنوع المستثمر، هو فقط يتطلب رأس مال ودراسة جدوى جيدة فقط، ودورنا كاتحاد للمستثمرات العرب العمل على إزالة العقبات وتقديم الدعم المناسب لمساعدتهن على تحقيق نجاح مستدام.

< كيف يمكن للتعاون الإقليمى أن يسهم فى تعزيز دور المستثمرات العرب وتحقيق التنمية المستدامة؟

<< التعاون الإقليمى يلعب دورًا حاسمًا فى تبادل الخبرات والتجارب بين المستثمرات. نعمل على تعزيز هذا التعاون من خلال منصات حوارية وبرامج تدريب مشتركة تعزز من فرص التعاون والتنمية.

< كيف يمكن للتكنولوجيا والابتكار أن تسهم فى تعزيز دور المرأة فى مجالات الاستثمار وريادة الأعمال؟

<< نحن نشجع على استثمارات فى القطاعات الصناعية والتكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعى والطاقة المتجددة. توفير المناخ المناسب للاستثمار فى هذه القطاعات يمكن أن يفتح أبوابًا واسعة أمام المرأة المستثمرة. وزيادة الاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار واسع النطاق والنشر السريع والعميق للتكنولوجيا من خلال الاهتمام بإنشاء مراكز تدريب ومراكز فحص واختبار مركزية فى كل منطقة صناعية بحيث تقدم خدمة التدريب وإصدار شهدات الاختبار.. حيث تمثل وسيلة مهمة لتوفير العمالة المؤهلة من جهة وأيضاً جودة المنتجات طبقا للمواصفات القياسية المحددة من جهة أخرى.

التكنولوجيا والابتكار يمكن أن تسهم فى تحسين كفاءات المرأة المستثمرة، سواء من خلال التعليم عن بُعد أو منصات التدريب عبر الإنترنت. نحن نعمل على تقديم برامج تدريبية تسهم فى تطوير مهاراتهن وتعزيز فرصهن.

< طالبتِ بأهمية تشغيل المصانع المتعثرة كيف ترين مردود هذا القرار على الاقتصاد المصري؟

<< شددت على أهمية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وطالبت بهذا فى جلسات الحوار الوطنى وأرى ضرورة ذلك فى المناطق الصناعية المختلفة لما لديها من طاقات من المعدات والآلات وفى حاجة لدعمها لإعادة تشغيلها، إلى جانب الخبرات والكفاءات فى تلك المصانع وجميعها تمثل ثروات مهدرة وفى حالة تشغيلها تحقق عوائد اقتصادية كبيرة.

< هل ترين أن المناخ فى مصر مُحفز على الاستثمار؟

<< بالتأكيد، بعد تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والـ22 قرارًا، التى وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، تبعث برسالة طمأنينة إلى جميع المستثمرين ورجال الصناعة، الدولة تُولِى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار وعلاج المشكلات وإزالة العراقيل التى تواجه المستثمرين. ودورنا كاتحاد المستثمرات العرب نسعى إلى توجيه السياسات الاقتصادية والاستثمارية من خلال التواصل مع الجهات المعنية وتقديم الاقتراحات والتوصيات التى تعزز من دور المرأة فى مجال الاستثمار. ونشجع الشباب والنساء الشابات على المشاركة فى ورش العمل وبرامج التدريب التى ننظمها. من خلال توفير الأدوات والمعرفة، يمكن للشباب أن يصبحوا جزءًا فاعلًا فى مجتمع الاستثمار.

< ما المحاور الجديدة التى يتضمنها المؤتمر السنوى لاتحاد المستثمرات العرب الذى يقام فى مدينة شرم الشيخ فى أكتوبر من كل عام؟

<< يشمل المؤتمر السنوى لاتحاد المستثمرات العرب فى مدينة شرم الشيخ، الذى يُعقَد فى أكتوبر من كل عام، مجموعة من المحاور الجديدة والتى تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثمارى وتطوير القطاع الاقتصادى العربى. فى هذا العام، تم تخصيص المؤتمر لمواضيع تسهم فى تعزيز التعاون العربى الأفريقى وتعزيز الشباب كمحور للتنمية الاقتصادية. إليك ملخصًا للمحاور الجديدة التى سيتناولها المؤتمر:

الاستثمار العربى الأفريقي: يركز المؤتمر على تعزيز التعاون الاستثمارى بين الدول العربية والدول الأفريقية. هذا يشمل استعراض الفرص الاستثمارية المشتركة وتوفير منصات للتواصل بين المستثمرين من البلدين.

الشباب والتنمية الاقتصادية: يُعطى الشباب دورًا محوريًا فى المؤتمر هذا، حيث يتم تسليط الضوء على دورهم فى دعم الاقتصاد من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب.

تكنولوجيا وابتكار: تشمل المحاور البحث عن فرص تكنولوجية مبتكرة وكيفية دمج التكنولوجيا فى الاستثمار وتطوير القطاعات المختلفة.

تشجيع ريادة الأعمال: يتناول المؤتمر كيفية تشجيع ودعم روح ريادة الأعمال بين الشباب وتوفير بيئة مناسبة لنمو المشروعات الصغيرة والناشئة.

التعاون الدولى والشراكات: يناقش المؤتمر آليات تعزيز التعاون الدولى وبناء شراكات مع مؤسسات دولية لتوفير دعم مالى وتقنى.

تطوير البنية التحتية: تعتبر تحسين البنية التحتية مهمة لجذب الاستثمارات، وسيناقش المؤتمر كيفية تحقيق ذلك فى المنطقة العربية.

تمكين المرأة: يتضمن المؤتمر مناقشة دور المرأة فى مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وكيفية تعزيز مشاركتها وتمكينها.

الاستدامة البيئية والاجتماعية: يتناول المؤتمر ضرورة تكامل الاستثمار مع الاستدامة البيئية والاجتماعية، وكيفية تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادى والحفاظ على البيئة وتحسين الظروف المجتمعية.