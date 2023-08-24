الزمالك والبنك الأهلي.. نهائي مصري مرتقب بالبطولة العربية للأندية لكرة اليد

اقتربت منافسات البطولة العربية للأندية لكرة اليد والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، من خط النهاية، حيث يقام دور نصف النهائي غدا الجمعة بينما تقام المباراة النهائية الأحد المقبل والذي من المتوقع أن يكون نهائي مصريا خالصا بجمع بين الزمالك والبنك الأهلي.

ويخوض فريقا الزمالك والبنك الأهلي مباريات نصف النهائي غدا الجمعة، حيث يواجه فريق يد الزمالك نظيره فريق مضر السعودي، بينما يلعب فريق البنك الأهلي في نصف النهائي الأخر أمام فريق الكويت الكويتي.

موعد مباريات نصف نهائي البطولة العربية للأندية لكرة اليد

و تنطلق مباراة البنك الأهلي والكويت الكويتي في تمام الساعة الخامسة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

بينما مباراة الزمالك ومضر السعودي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الزمالك يتأهل الى الدور قبل النهائي بالبطولة العربية

وتأهل فريق يد الزمالك إلى نصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز على الحشد العراقي في ربع النهائي بنتيجة 36 - 27

البنك الاهلى يتأهل الى الدور قبل النهائي بالبطولة العربية

وتأهل البنك الأهلي نصف النهائي بالفوز على العربي الكويتى في ربع النهائي بنتيجة 28 - 16 .

وفي حال فوز الزمالك على مضر السعودي والبنك الأهلي على الكويت الكيوتي سيضرب الفريقان المصريان موعدا في نهائي البطولة للمنافسة على اللقب وحصد تذكرة التأهل لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

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