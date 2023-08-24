الخميس 24 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

النزول بدرجات القبول بالثانوي العام إلى 225 درجة بالبحيرة

شعار محافظة البحيرة
شعار محافظة البحيرة

 

قررت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى 2023 /2024 م للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 3 درجات ليكون 225 درجة بعد أن كان 228 درجة، وذلك فى بعض المدارس التى بها أماكن شاغرة بكل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة لإستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي وإستكمال الأعداد المطلوبة وإستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

كما تم الموافقه على فتح فصول الخدمات المسائية بالصف الأول الثانوى للطلاب الحاصلين على حد أدنى ١٧٥ درجة وذلك حرصا على مستقبل الطلاب وبما لايخالف القرار

ومن جانبة أكد  يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ،  على إستمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

مشيرا الى توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة ( العامة والفنية ).