ممثلي أفريقيا في مونديال السلة.. أنجولا في رحلة استعادة الأمجاد

قبل ساعات من افتتاح مباريات بطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان في تنظيم مشترك.. تتطلع القارة الأفريقية والتي تشارك للمرة الأولى في نهائيات بطولة العالم بخمسة منتخبات هم: أنجولا ومصر وكوت ديفوار وجنوب السودان والرأس الأخضر لتحقيق إنجاز جديد يضاف لسجلات القارة السمراء في عالم كرة السلة.

في مقدمة المنتخبات الأفريقية منتخب أنجولا الممثل الدائم لقارة أفريقيا في البطولات العالمية .

يتواجد منتخب أنجولا في المجموعة الأولى لكأس العالم لكرة السلة الى جانب منتخبات ايطاليا والفلبين و جمهورية الدومينيكان وسيكون جدول مبارياته على النحو التالي:

٢٥ أغسطس : أنجولا و ايطاليا

٢٧ أغسطس أنجولا و الفلبين

٢٩ أغسطس أنجولا و جمهورية الدومينيكان .



تاريخ كبير وحاضر تشوبه الشكوك

لا يوجد فريق في القارة الافريقية حقق القاب قارية على مستوى بطولات كأس الأمم الافريقية لكرة السلة مثل منتخب أنجولا والتي وصلت ايضا اكثر من اي منتخب افريقي الى نهائيات كأس العالم لكن وبعد ١١ لقب من أصل ١٣ لقب قاري من عام ١٩٨٥و حتى عام ٢٠١٣ لم تعد سطوة منتخب أنجولا لكرة السلة على القارة السمراء مثلما كان الوضع سابقا حيث تراجع مستوى الغزلان الأنجولية بل وخرج منتخب أنجولا ولأول مرة منذ أربعة عقود تقريبا خارج المربع الذهبي في بطولتي ٢٠١٧ و ٢٠٢١ .

وعندما تولى المدرب المخضرم جوسيب كارلوس المهمة قبل تصفيات كأس العالم كان عليه مسئولية ضخمة لقيادة أنجولا للمرة السادسة على التوالي في كأس العالم وضخ دماء جديدة في منتخب أنجولا وهو ما حدث بالفعل وتمكن من التأهل قبل مباراة من نهاية التصفيات .



أفضل نتيجة في بطولات العالم:

افضل نتيجة لمنتخب أنجولا في بطولات العالم كانت المركز التاسع عام ٢٠٠٦ وهو العام الذي شهد مشاركة ٢٤ منتخب للمرة الاولى في كأس العالم وهو افضل مركز لمنتخب افريقي بعد المركز الخامس الذي حققه منتخب مصر في النسخة الاولى عام ١٩٥٠ .



نجوم للمشاهدة :

يعتمد المدير الفني على مجموعة من الاعبين اهمهم على الإطلاق شيلدي دونادو صانع الالعاب وهو هداف الفريق في اغلب المنافسات وايضا نجم الفريق برونو فيرناندو اول لاعب والاعب الوحيد في تاريخ أنجولا يلعب في الدوري الأمريكي للمحترفين .

