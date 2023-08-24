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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلمانية: قرار السيسي بإحالة مخرجات الحوار للجهات المعنية يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثبت بالدليل القاطع حرصه على تأسيس الجمهورية الجديدة، بمشاركة جميع أطياف الشعب المصري وذلك من خلال تأكيده على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

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وأشادت "سلامة" بالتوجيهات السريعة  للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعامل مخرجات الحوار الوطنى والأخذ بما جاء فيها؛ موضحة الرئيس السيسي حريص على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى على المدى القريب لحل المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين.

وأشارت إلى أن إحالة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني للجهات التشريعية والتنفيذية يعد  التزامًا جديدًا من الدولة تجاه المواطن، لافتة إلى أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان والتى تجلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كتب على صفحته الرسمية على فيس بوك: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية .. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

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