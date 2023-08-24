أسعار الخضار اليوم الخميس في سوق العبور.. والفاصوليا تقفز

أسعار الخضار.. استقرار أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور للجملة، وسجلت سعر الفاصوليا ما من 22 إلى 30 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك)، وهذا يعد أكبر معدل سعري تشهده الفاصوليا في أسواق الجملة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار والفاكهة خلال تعاملات صباح اليوم الخميس في سوق العبور للجملة، وتقدم الوفد هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية للوقوف على آخر مستجدات القيمة السعرية لمختلف السلع لا سيما أسعار الخضار، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الخضار اليوم الخميس لسوق العبور للجملة

الخضار

سعر الطماطم بين 4.5 : 7.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 8 : 11 جنيهًا للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 13.5 : 17.5 جنيه للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 7 : 11 جنيهًا (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 7 : 10 جنيهات (شوال).

سعر الفاصوليا من 22 : 30 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 4 : 6 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 3 : 4 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 4 : 6 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 9 : 13 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 9 : 13 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 7 : 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي صوب من 7 : 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 14 : 30 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 3 : 5 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 10 : 13 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 8 : 11 جنيهًا للكيلو (قفص).

أسعار البامية من 24 : 30 جنيهًا للكيلو (مقطف خوص).

سعر القلقاس بين 5 : 9 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا بين 4 : 6.5 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 24 : 30 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 3 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار القثاء 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار زيتون تفاحي من 24 : 30 جنيهًا (قفص-شوال-تكنا بلاستيك).

أسعار بيكول ومنزيل من 19 : 23 جنيهًا

أسعار زيتون عزيزي لكويد من 23 : 27 جنيهًا

أسعار دولسي وعاص من 19 : 23 جنيهًا

أسعار عجيزي وشملالي من 19 : 23 جنيهًا

سعر خس الكابوتشي 3 : 5 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 8 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 6.5 جنيه (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 5 : 8 جنيهات.

سعر فجل أحمر 3 : 5 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 140 : 150 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 140 : 150 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 140 : 150 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 140 : 150 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (كرتونة 2 كيلو).