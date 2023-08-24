الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

أسماء الجمال ترصد مزايا انضمام مصر لـ"البريكس": مكاسب سياسية واقتصادية

النائبة الوفدية أسماء
النائبة الوفدية أسماء الجمال

قالت النائبة الوفدية أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن انضمام مصر  لمجموعة البريكس، خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المصري، وينعكس على مصر بمكاسب سياسية واقتصادية.

txt

بحجة قمة البريكس.. جنوب إفريقيا تمنح روسيا حصانة دبلوماسية

txt

بعد طلب الجزائر الانضمام لها.. مجموعة البريكس أكبر تكتل اقتصادي

وأشارت النائبة أسماء الجمال، إلى أن انضمام مصر لتجمع بريكس يعود على الدولة بالعديد من المنافع الاقتصادية، منها تنمية الصادرات والتجارة وتخفيف الضغط على الدولار، وتطوير لعلاقة مصر بدول التكتل، وتقليل حجم السلع المستوردة من الخارج، مما يعد دفعة قوية للاقتصاد المصري وخطوة هامة ومهمة للاقتصاد المصري حيث يعتبر تجمع البريكس من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم.

 أهمية البريكس في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مصر

وأكدت أن انضمام مصر إلى البريكس له بعد سياسي أيضا مهم، وهو تعزيز العلاقات السياسية التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند.

وشددت النائبة أسماء الجمال على أهمية البريكس في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مصر، باعتباره واحدا من أقوى التكتلات السياسية والاقتصادية في العالم، موضحة أن تحالف البريكس يهدف بالأساس إلى أن يصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع G7" التى تستحوذ على 60% من الثروة العالمية حيث تعمل المجموعة على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم.

مواد متعلقة

شركة مياه الشرقية تنظم زيارة ميدانية للأئمة والخطباء لمحطة العباسة

الرئيس الروسي: نسعى لتخصيص 50 ألف طن من الحبوب للدول الإفريقية (فيديو)

كريم السادات: انضمام مصر لمجموعة البريكس يؤكد استقرار الأوضاع المصرية

رسميًا.. مصر عضوًا في مجموعة البريكس بداية من 2024

أهمية مشاركة مصر في قمة البريكس 2023

رئيس الوزراء يصل جنوب أفريقيا للمشاركة في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع "البريكس"