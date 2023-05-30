بحجة قمة البريكس.. جنوب إفريقيا تمنح روسيا حصانة دبلوماسية

أعلنت جنوب إفريقيا، عن منحها لرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حصانة دبلوماسية من الاعتقال أو الاحتجاز للسماح له بحضور قمة البريكس، المقرر انعقاده في أغسطس المقبل في بريتوريا.

بوتين سيحضر قمة البريكس

أصدرناليدي باندور، وزير العلاقات الدولية والتعاون، اليوم، إشعارًا بمنح قانون الحصانة والامتيازات الدبلوماسية لجميع موظفي الخدمة المدنية الدوليين المشاركين في الأحداث المتعلقة بجنوب إفريقيا.

قال باندور، أن الشعار نشر في الجريدة الرسمية، مفاده أن قادة البرازيل وروسيا والهند والصين، سيستفيدون من الحصانات والامتيازات المنصوص عليها وفقًا للمادة 6 من القانون.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في مارس الماضي، مذكرة توقيف ، تطالب بالقبض على بوتين بزعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

يتعين على جنوب إفريقيا ، بصفتها دولة موقعة على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة ، إلقاء القبض على الزعيم الروسي إذا هبط على أراضيها.

وقال متحدث باسم باندور، إن مثل هذه الخطوة كانت روتينية وتأتي في كل مرة يُعقد فيها اجتماع دولي مماثل في جنوب إفريقيا.

اتخذت جنوب إفريقيا ، التي انتقدت موقفها "الحيادي" الرافض لإدانة موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا ، خطوة جديدة يوم الاثنين من خلال تسمية نفسها بـ "صديق" روسيا ، خلال اجتماع بين قادة دبلوماسية جمهورية أوكرانيا، دولتين في بريتوريا.

أعلنت الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا مؤخرًا أنها ستستضيف البحرية الروسية والصينية، في فبراير لإجراء مناورات مشتركة قبالة سواحلها و "لتعزيز العلاقات المزدهرة بالفعل".

وقالت وزيرة خارجية جنوب افريقيا ناليدي باندور يوم الاثنين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعها مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف إن "جميع الدول تجري تدريبات عسكرية مع اصدقائها، مشيدًا “بلقاء أجمل مع الشريك الغالي”.

وأكد لافروف، أن المناورات البحرية المقبلة "تعكس الرغبة في تطوير التعاون العسكري".

وسيشارك أكثر من 350 جنديًا من جنوب إفريقيا في هذه التدريبات المشتركة المقرر إجراؤها في الفترة من 17 إلى 27 فبراير.



وقال لافروف، إن روسيا "لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مضيفًا لكن أولئك الذين يرفضون يجب أن يفهموا أنه كلما رفضوا ، كلما كان من الصعب إيجاد حل".

وقال لافروف، إن روسيا "لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مضيفًا لكن أولئك الذين يرفضون يجب أن يفهموا أنه كلما رفضوا ، كلما كان من الصعب إيجاد حل".