بعد طلب الجزائر الانضمام لها.. مجموعة البريكس أكبر تكتل اقتصادي

في إطار زيارته إلى الصين، أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن الجزائر تسعى للانضمام لمجموعة "البريكس" لفتح آفاق اقتصادية جديدة، وتنويع اقتصادها وتعزيز شراكتها مع الصين.

وقال تبون، إن الجزائر تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وأنّها سوف تصبح عضوًا مساهمًا في بنك "بريكس" بمبلغ 1.5 مليار دولار.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن مجموعة البريكس:

أكبر تكتل اقتصادي

مجموعة البريكس هي تكتل اقتصادي يضم خمس دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

تشكل اسم البريكس من أول حرف من اسم كل بلد في المجموعة.

تم تشكيل هذه المجموعة من قبل هذه الدول الناشئة اقتصاديًا عام 2006

تعد البريكس واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية في العالم.

تشكلت مجموعة البريكس بناءا على النمو السريع لاقتصادات هذه الدول.

وتزايد دورها وتأثيرها على السياسة الدولية والاقتصاد العالمي.

هدف المجموعة

تهدف المجموعة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين هذه الدول، وتحسين موقعها في النظام الاقتصادي العالمي والمحافظة على مصالحها المشتركة.

تلعب البريكس دورًا مهمًا في السياسة الاقتصادية العالمية، ولها تأثير كبير على القرارات الاقتصادية والتجارية الدولية.

تمثل تلك الدول أكثر من 40% من سكان العالم، وحوالي 26% من الاقتصاد العالمي.

تتستحوذ هذه المجموعة على 40% من حجم التجارة العالمية.

كما تستهدف المجموعة تشجيع التعاون الاقتصادي وتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة بالإضافة إلى دعم تنمية البنية التحتية في دولها الأعضاء، مثل بناء الطرق والجسور ومشاريع البنية التحتية الأخرى التي تعزز التنمية المستدامة.