نميرة نجم : تحويل إعلان كمبالا إلي وثيقة قارية بحثًا عن ضوء في نفق



قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة أن أفريقيا تتأثر بشكل كبير بسبب الظروف المناخية القاسية، وبالتالي فمن المناسب أن يرفع الأفارقة أصواتهم لتسمع بصوت عالٍ وواضح لتحويل الكلمات إلى أفعال لإنقاذ أرواح الكثيرين وأراضيهم وسبل عيشهم.



و إضافت في كلمتها كمقرر الرئيسي للمؤتمر الفني رفيع المستوي لمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة لتوسيع و تطوير الملحق القاري لإعلان كمبالا الوزاري بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ (KDMECC-AFRICA) في إفتتاحه أمس في نيروبي عاصمة كينيا بالتعاون مع مركز التعاون الإقليمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) ومركز التعاون الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا (RCC EAS Africa) وحكومتي جمهوريتي أوغندا وكينيا .



وأشارت السفيرة أن الدول الأفريقية تقود هذه العملية في واحدة من أكثر المناطق تضررا في القارة ومع اقتراب قمة الاتحاد الأفريقي للمناخ الشهر القادم ، وستساعد في تشكيل الموقف الأفريقي في COP28 بالإمارات ، ودعونا لا ننسى أن COP27 كان أول مؤتمر أطراف يجلب وجها إنسانيا في وثيقته النهائية ، ومشاركتنا هذا الأسبوع لتوسيع نطاق الإعلان من منطقة شرق أفريقيا لتلبية احتياجات أفريقيا بأكملها ، سيمنحنا الأمل في التنبؤ بالحلول وتنفيذ مشاريع التكيف والمرونة في المجتمعات المتضررة.



وأوضحت نجم ان مع التهديد الوجودي للعديد من المجتمعات بسبب تغير المناخ، فإن إعلان كمبالا بشأن التنقل المناخي هو بمثابة نسمة من الهواء النقي لأنه يركز على الناس، ومن خلال مناقشاتنا للأيام المقبلة، دعونا نتذكر أن تركيزنا الرئيسي هو الهجرة وليس تغير المناخ.



وأكدت السفيرة أن التوقعات الأولية للمرصد الأفريقي للهجرة تشير إلى أن أعداد النازحين والمهاجرين ستظل في ارتفاع مطرد بسبب الفيضانات والجفاف وغيرها، وقد شهدنا هذا العام الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق مع عواصف رعدية شديدة ضربت العديد من المناطق حول العالم وفي أفريقيا، وهذا هو القوة الدافعة لنا في AMO لبذل كافة الجهود والمساهمة في هذا العمل من أجل التوصل إلى إعلان قاري يعالج الأمر ويرسم خارطة طريق لإنقاذنا من الكوارث الناجمة عن تغير المناخز



وأعربت عن ثقتها في أن لدينا القوة و الإرادة والخبرة لكي نرتقي إلى مستوى المسؤولية وينجح المؤتمر في وضع اللمسات الأخيرة على مشاوراتنا لضمان تحويل إعلان كمبالا من وثيقة إقليمية إلى وثيقة قارية وإعداد الإعلان الذي سيتم التوقيع عليه بشأن مبادئنا الشهر المقبل في قمة المناخ الأفريقية من أجل مساعدتنا في أمل العثور على ضوء في نهاية النفق.

1d950548-9ba0-4802-b73c-cdd7866a9135

8e9a41fc-8a95-4201-853e-9b350e998e43