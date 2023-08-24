مياه اسيوط تطلق مبادرة "صحتنا في بيئتنا" لتوعية طلاب 150 مدرسة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد اجتماعا لمناقشة ما تم تنفيذه من أنشطة توعوية بمبادرة "صحتنا في بيئتنا" تعزيزا للدور الاجتماعي المشارك في رفع الوعي الثقافي للفكر المائي من خلال توعوية لطلاب المدارس بعدد 150 مدرسة تحت شعار "صحتنا في بيئتنا" بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (اليونيسف).

استقبل المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة السيد عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط وعدد من مسئولى التربية والتعليم بالمحافظة، والسيد ريمون شكرى مسئول ميداني بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (اليونيسف)، وبحضور أعضاء فريق التوعوى والمشاركة المجتمعية بالشركة حيث تم إطلاق المبادرة الجديدة صحتنا في بيئتنا في مركز ابنوب ومركز ساحل سليم ومركز اسيوط وذلك بمشاركة 150 مدرسة جديدة ونشر الوعي بهم حيث ضع الاجتماع الخطة المستقبلية لتحقيق الانتشار والتوسع بأقصى استفادة ممكنة لجميع الطلاب على مستوى المحافظة ونشر الرسائل التوعوية من خلال تنفيذ أنشطة طلابية مختلفة .

لتتمكن المبادرة من رفع الوعي المائي، وتقديم خدمات مياه شرب نقية وصرف صحى أمن من خلال الاستخدام الامثل للموارد والامكانيات بأحدث التقنيات بما يضمن الاستدامة والموائمة البيئية والصحية ونشر الوعى والثقافة المائية فى المجتمع.

"مياة اسيوط" تطلق مبادرة "صحتنا في بيئتنا" لتوعية طلاب 150 مدرسة

"مياة اسيوط" تطلق مبادرة "صحتنا في بيئتنا" لتوعية طلاب 150 مدرسة

"مياة اسيوط" تطلق مبادرة "صحتنا في بيئتنا" لتوعية طلاب 150 مدرسة

"مياة اسيوط" تطلق مبادرة "صحتنا في بيئتنا" لتوعية طلاب 150 مدرسة

"مياة اسيوط" تطلق مبادرة "صحتنا في بيئتنا" لتوعية طلاب 150 مدرسة

"مياة اسيوط" تطلق مبادرة "صحتنا في بيئتنا" لتوعية طلاب 150 مدرسة