علي الألفي يحيي الليلة الثامنة لصيف الإنتاج الثقافي

يحيي الفنان علي الألفى، الليلة الثامنة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى التاسعة من مساء اليوم، الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

ويقدم الفنان علي الألفي، مجموعة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ومحمد رشدي وعبد الحليم حافظ وشادية وأنغام وأصالة وبهاء سلطان، بالإضافة إلى عدد من أغانيه الخاصة.

برنامج صيف الإنتاج الثقافي

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافي، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه .