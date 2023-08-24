انضمام مصر للبريكس يفتح أبوابًا جديدة للتعاون الاقتصادي

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر لقمة البريكس اعتبارًا من 2024 م خطوة إيجابية يسهم في فتح أبواب جديدة للتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الاعضاء وتحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التجارة والاستثمارات بين مصر وتلك الدول.

التعاون في المجالات المختلفة

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن البريكس يعد مجموعة اقتصادية ناشئة قوية وبالتالي فإن الانضمام للمجموعة يسهم أيضًا في التعاون في مجالات البحث والتنمية ويوفر لمصر فرصًا للتعاون العلمي والتكنولوجي والابتكار مع الدول الاعضاء كما تستفيد من تجاربهم وخبراتهم في مجالات مثل الزراعة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، مما يمكنها من تعزيز قدراتها البحثية وتعزيز أيضًا التعاون السياسي والدبلوماسي بينهم.

البريكس قوة اقتصادية

وذكر الخبير الاقتصادي، أن البريكس يشكل قوة اقتصادية كبيرة وتعاون مصر مع الدول الأعضاء يمكنه من أن يساهم في تنويع مصادر الدخل، حيث ستزيد نسبة التجارة الثنائية بين مصر ودول البريكس، ويُزيد من حجم التجارة وتعمق الروابط التجارية بين الطرفين كذلك حجم الاستثمارات المشتركة، فضًلا عن أن العضوية توفر فرصًا لتعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين الدول الاعضاء.

تبادل التكنولوجيا

واختتم خضر، حديثه قائلا “يمكن أن تشجع العضوية في المنظمة على تبادل التكنولوجيا وتعزيز الاستثمارات المشتركة في القطاعات المختلفة منها التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الطاقة، والزراعة، والنقل، والتكنولوجيا، كما يمكن أن تسهم الشراكة مع دول البريكس في تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة”.

السيسي يثمن انضمام مصر للبريكس

وقال الرئيس السيسي في بيانه:"أثمن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024".

وعبر السيسي في بيانه عن اعتزازه بثقة دول التجمع قائلا:"نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية"