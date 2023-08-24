محافظ الشرقية يُقرر إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية للتحقيق

للإهمال والتقصير في العمل..

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قام عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية بمركزي الزقازيق وبلبيس لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي :

· عدم تواجد ١٧ من العاملين بمقر مكتب مراقبة الأغذية ومخزن الأدوية بالزقازيق التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

· عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الجمعية الزراعية بكفر أيوب التابعة للإدارة الزراعية ببلبيس، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

· عدم تواجد أي من العاملين بمقر مركز شباب كفر أيوب التابع لإدارة شباب بلبيس.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أصدر القرار رقم 6831 لسنة 2023، بإنهاء تكليف عاطف صالح عبده محمد، من العاملين بالدرجة الاولي التخصصية، برئاسة مركز ومدينة فاقوس من العمل بوظيفته الحالية رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، وعودته لجهة عمله الأصلية على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

وقرر المحافظ إعادة تنظيم العمل بين كلا من:

محمد عبد المنعم رمضان أحمد – رئيس مدينة منشأة أبو عمر، للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة الحسينية اعتبارًا من 28 أغسطس 2023 .

محمد السواح عبد الله أحمد – رئيس مدينة صان الحجر القبلية، للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة أولاد صقر.

عمرو مصطفي محمد فتحي – نائب رئيس مدينة القنايات، للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية.

معاذ محمد ناصف عبد العزيز – نائب رئيس حي ثان الزقازيق، للقيام بأعمال رئيس مدينة منشأة أبو عمر.

وللإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 6832 لسنة 2023 بإنهاء تكليف كلا من:

السيد عبد الله سليم عبد الله - نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق، للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مدينة القنايات.

السيد أحمد غنيم سليم - نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق، للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مركز ومدينة ههيا.

رفعت عبد الغني الداودي – نائب رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مركز ومدينة كفر صقر.

فتحي محمد إبراهيم صقر – رئيس الوحدة المحلية القروية ببيشة قايد، للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

كما قرر محافظ الشرقية تكليف كلا من:

· أحمد إبراهيم زكي – رئيس الوحدة المحلية القروية ببردين، للقيام بتسيير اعمال نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

· محمد أبو هاشم إبراهيم – رئيس الوحدة المحلية القروية بشوبك بسطة، للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

· حنان إبراهيم أحمد بخيت – سكرتير الوحدة المحلية القروية بالزنكلون، للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بالزنكلون.

· عبد الهادي محمد عيد - رئيس الوحدة المحلية القروية بالزنكلون، للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية ببيشة قايد.

وأوضح محافظ الشرقية، أن القرارات جاءت بعد متابعه دقيقه لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحرص محافظ الشرقية، على عقد اجتماع مع رؤساء مراكز ومدن "الحسينية وأولاد صقر وصان الحجر القبلية ومنشأه أبو عمر ونائبي رئيس مركز الزقازيق" الجدد في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وذلك للتأكيد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف علي احتياجاتهم علي الطبيعة، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد، وتقديم افضل الخدمات للمواطنين