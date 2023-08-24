طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات الدور الثاني بالاسماعيلية

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات الدور الثاني للقسمين العلمي والأدبي بالمعاهد الأزهرية بالإسماعيلية في يومها السادس دون أية شكاوى.

وقام الدكتور أحمد بيومى، مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية بمتابعة سير لجان الدور الثانى لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من داخل مجمع لجنة فتيات الإسماعيلية ، التابعة لإدارة الإسماعيلية التعليمية الأزهرية، والتي تضم معها لجان معهد فتيات الإسماعيلية وفتيات عمر بن عبدالعزيز النموذجى وفتيات آل سهمود النموذجى وفتيات عين غصين وفتيات آل نوح النموذجى وفتيات السحارة وتأتي جولات مدير المنطقة المستمرة من أجل الاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الدور الثانى الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في ظل تنفيذ تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة العملية الامتحانية بلجان المنطقة، كما شدد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.وبنهاية الجولة، أشار رئيس المنطقة إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجهها، والتعامل معها بشكل فوري.

وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وسادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للقسمين (الأدبي والعلمي) دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد إلى غرفة العمليات المركزية أية شكوى تتعلق بالامتحانات أو الإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق الأزهرية.

يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت السبت 19/8/2023 ، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 ، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131 ، ومن القسم العلمي بنين 8648 ، ومن الفتيات 7807 ، بإجمالي 16455.