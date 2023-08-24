"ليلة الدموع".. التفاصيل والقنوات الناقلة للحفل قبل انطلاقه

تستعد هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، لإقامة حفل ليلة الدموع في العاشرة مساء اليوم، الخميس، على مسرح بنش مارك.

تفاصيل حفل ليلة الدموع

ومن المقرر أن يشارك في حفل ليلة الدموع، عدد كبير من المطربين المصريين، وهم: “أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وآدم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومسلم”، كما كشفت هيئة الترفيه مؤخرًا عن مشاركة فريق روح شرق في الحفل.

ويذاع الحفل على الهواء مباشرة عبر شبكة قناة MBC مصر، وكانت نفذت تذاكر الحفل بعد طرحها بساعات وتتراوح بين 1450 ريالًا سعوديًا و250 ريالًا سعوديًا.

آخر حفلات هيئة الترفيه

وكان انطلق مؤخرًا حفل "كاسيت 90" ضمن فعاليات هيئة الترفيه بمدينة بالمملكة العربية السعودية، والذي أحتفي بالعديد من فنانين نجوم الغناء في فترة التسعينيات.

ضم حفل كاسيت 90 لنجوم التسعينيات وهم حميد الشاعرى، هشام عباس، سيمون، إيهاب توفيق، محمد محيي، مصطفى قمر، خالد عجاج، وحسام حسني.

وكان المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلن عن إقامة حفل جديد للفنان محمد الحلو، بعد نجاح حفل كاسيت 90، مؤخرا، بمشاركة نجوم جيل التسعينيات.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك: “الحقيقة لم نكتفِ من أداء الفنان الكبير محمد الحلو، لذلك وجهت شركة بنش مارك الرائدة، بعمل حفلة طربية يوم 1 سبتمبر في المملكة”.