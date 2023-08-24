طقس كفرالشيخ حار نهارًا معتدل ليلًا والعظمى 35 درجة

تشهد مراكز ومدن وقرى محافظة كفرالشيخ، الخميس طقسًا معتدلًا ومشمسًا مائلًا للحرارة مصحوبًا بارتفاع في درجات الرطوبة، حيث سجلت المحافظة 35 درجة مئوية، صباحا، وذلك على أغلب المراكز والمدن والقرى.

ويسود طقس معتدل من صباح اليوم ، وتتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الخامسة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة في الساعات الأخيرة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم على محافظة كفرالشيخ تبلغ 35 درجة للعظمي نهارا والمحسوسة 37 درجة، بينما تبلغ الصغرى 22 درجة مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح.