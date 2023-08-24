من المخلوي للمتحور.. فيروسات انطلاق المدارس والسوشيال تطالب بالتأجيل

أثار ظهور متحور كورونا الجديد ايريس EG5 في مصر، حالة من القلق على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بين أولياء الأمور، الذين يستعدون للعام الدراسي الجديد، عقب إعلان وزارة الصحة، إصابة حالتين، ظهر عليهما أعراض خفيفة، منذ أيام، مؤكدة أن الأمر لا يستدعى القلق.

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى الذي يسبق العام الدراسي هذا القلق، فسبق وشهد العام الماضي حالة ممائلة مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي أخر الفصل الدراسي الأول بالعام 2022 قبيل الامتحانات، مما آثار عاصفة من الذعر بين الأسر في ذاك الوقت.

وكانت قد شهدت مصر في أواخر عام 2022 انتشار الفيروس المخلوي التنفسي والذي اثار رعب المواطنين بشكل عام والطلاب بشكل خاص، خاصة بعد إصابته عدد كبير من المواطنين وخاصة الأطفال المتواجدين بالمدارس.

مزاعم تأجيل الدراسة

وبطبيعة الحال، طالبت الآلآف من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع الفيس بوك بتأجيل الدراسة خوفًا على أطفالهم من الإصابة بالمتحور، مع انتشار بعض الشائعات التي تزعم التأجيل لركوب التريند.

فيما نفى الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أي اتجاه لتأجيل الدراسة لعدم كفاية الأدلة الطبية حتى هذه اللحظة، موضحاً أن هذا المتحور، رغم كونه أكثر انتشارًا من سابقه، إلا أنه ليس أشد في درجة المراضة ولا يؤدي بدرجة أوسع لدخول المستشفيات أو العنايات المركزة، كذلك لا يؤدي لارتفاع معدلات الوفيات والأدلة تشير إلى أنه لا تغيير في أي نوع من الإجراءات الاحترازية.

اجراءات احترازية

وأضاف عبد الغفار، أنه على من يعاني من دور البرد أو الرشح أو الالتهاب في الجهاز التنفسي أن يرتدي الكمامة ولا يخالط الأصحاءـ مًضيفاً أننا لا نحتاج لإجراءات مختلفة عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها قبل ذلك مثل التباعد والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، وحصول كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على الجرعة المعززة التنشيطية بجانب ارتداء الكمامات في الأماكن سيئة التهوية أو المزدحمة.

أعراض المتحور

ونشرت وزترة الصحة عدد من اعراض المتحور الجديد EG5 مثل " الحمى والتهاب الحلق والتعب والسعال والرشح وسيلان الأنف والسعال واحتقان الحلق والصداع والشعوروانخفاض نسبة الأكسجين في حالة الإصابة الشديدة و آلام الجسم والعضلات و تكسير في العظام".