الدوري السعودي.. 5 مباريات مشتعلة اليوم والظهور الأول لـ محمد شريف

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق 5 مباريات من العيار الثقيل بالجولة الثالثة من الدوري السعودي، والذي بات محط أظار العالم كله في الفترة الأخيرة بعد كوكبة النجوم التي تعاقدت معها الأندية.

ويأتي علي رأس أبرز مباريات اليوم المنتظرة، لقاء الهلال والرائد، حيث يبحث الأزرق عن مصالحة جماهيرة وتحقيق الفوز بعد التعادل الأخير أمام الفيحاء واحتلاله المركز الرابع.

كما يلتقي أيضًا فريق اتحاد جدة بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي، والذي يبحث عن مواصلة تحقيقه العلامة الكاملة الفوز الثالث علي التوالي من أجل الحفاظ علي اللقب.

وأخيرًا هناك مباراة هامة يترقبها جمهور الأهلي بشكل خاص، حيث من المنتظر أن يظهر محمد شريف المنتقل حديثًا لفريق الخليج للمرة الأولي في لقاء الاتفاق الليلة.

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

الطائي أمام الوحدة، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الهلال أمام الرائد، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الاتفاق ضد الخليج، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الأهلي أمام الأخدود، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

اتحاد جدة ضد الرياض، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.