موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.. يكثف العاملين بالجهاز في الدولة عن موعد صرف المرتبات وفقا للمواعيد التي أعلنت عنها وزارة المالية، حيث تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات أغسطس 2023 للعاملين من اليوم الخميس 24 أغسطس، ولمدة 5 أيام.

صرف مرتبات شهر أغسطس

ويستطيع الموظفين صرف مرتبات شهر أغسطس من خلال ماكينات الصراف الآلي، من صباح اليوم الخميس، ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين أيام 7 و10 و11 سبتمبر 2023.

الحد الأدنى للأجور

الدرجة الممتازة أو مايعادلها 10500 جنيه شهريًا.

الدرجة العالية أو ما يعادلها، 8500 جنيه.

ا لدرجة المدير العام أو ما يعادلها 7000 جنيه.

ا لدرجة الأولي أو ما يعادلها 6500 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادله 5500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5000 جنيه.

موظفى الدرجة للرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه.

حاملي الماجستير، 6000 جنيه.

حاملي الدكتوراة 7000 جنيه.

المجلس القومي للأجور

تجدير الإشارة إلى أنه قرر المجلس القومي للأجور زيادة المرتبات 2023، فى أبريل الماضى، وذلك للعاملين بالقطاعين العام والخاص، على أن يتم الاستفادة من زيادة المرتبات بدءًا من يوليو 2023.