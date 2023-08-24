يعالج تجاعيد البشر.. طريقة تحضير ماسك البيض الفعال

تعاني أغلب النساء من تجاعيد الوجه، مما تفقدها ثقتها في نفسها وجمالها، لذلك نقدم لك خلطة طبيعية وفعالة لعلاج تجاعيد الوجه.

طريقة تحضير ماسك لعلاج تجاعيد البشرة

مكونات الماسك

بياض بيضة

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة عصير نعناع

طريقة تطبيق الخلطة علي البشرة

اغسلي وجهك جيدًا بغسول مناسب لنوع بشرتك، ثم اخلطي بياض

بيضة مع ملعقة من الزبادي وملعقة من عصير النعناع.

ضعي الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بماء دافيء، كرري تطبيق الوصفة مرتين علي الأقل في الأسبوع، كي يعمل على إزالة التجاعيد بفعّالية.