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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لتفتيح البشرة من أول استخدام.. حضري ماسك لبن البودرة والنشا في المنزل

ماسك لتفتيح البشرة
ماسك لتفتيح البشرة

يُعرف اللبن البودرة والنشا بقدرتهما على تفتيح البشرة بشكل فعال ومُلاحظ من أول مرة، لذلك يُعد هذا الماسك من أفضل الماسكات التي يمكنك صنعها في المنزل لتفتيح البشرة وأوفرها.

 

طريقة عمل ماسك لتفتيح البشرة

المكونات:

ملعقة نشا.

ملعقة حليب بودرة.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة عسل.

ملعقة عصير ليمون.

ملحوظة: يمكنك الإستغناء عن الليمون إذا كانت بشرتك حساسة أو بها بثور أو شديدة الجفاف.

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طريقة تطبيق ماسك اللبن البودرة 

يخلط الحليب البودرة مع باقي المكونات جيداً ويضاف عصير الليمون آخر خطوة.

نقلب حتى يمتزج الخليط ثم يفرد على البشرة.

يترك ل 10 دقائق ثم يغسل بالماء الفاتر ويجفف بمنشفة قطنية ناعمة.

يمكنك تكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.

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