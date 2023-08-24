محمد شريف يستعد للظهور الأول في لقاء الخليج والاتفاق.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والمنتقل حديثًا لصفوف الخليج السعودي لتسجيل ظهوره الأول بقميص فريقه الجديد، وذلك في اللقاء الذي يجمع الخليج والاتفاق مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

موعد مباراة الخليج والاتفاق والقناة الناقلة

يحتضن ملعب ستاد محمد بن فهد، المواجهة المرتقبة بين الخليج والاتفاق، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة الخليج والاتفاق عبر قناة SSC HD.

يذكر أن فريق الخليج وقع في فخ الهزيمة في أول مواجهتين من الدوري هذا الموسم من أندية الفيحاء والأهلي، ويتواجد في المركز الـ 16 بجدول الترتيب بدون أي نقاط.

وانتقل محمد شريف لصفوف الخليج في الانتقالات الصيفية الجارية بعقد يمتد حتي 30 يونيو من عام 2026، ووقع على عقود الانتقال للنادي السعودي لتكون المحطة الرابعة في مسيرة اللاعب بعد أندية وادي دجلة وإنبي والأهلي.

في سياق متصل تقام الليلة 5 مباريات مشتعلة بالدوري السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة المحلية.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الطائي X الوحدة – 6 مساء - SSC HD

الرياض X الإتحاد – 9 مساء - SSC HD

الرائد X الهلال – 9 مساء - SSC HD

الاتفاق X الخليج – 9 مساء - SSC HD

الأهلي X الأخدود – 9 مساء - SSC HD