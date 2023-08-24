العظمى 35 والصغرى 22 درجة.. توقعات طقس اليوم في الشرقية

تشهد، اليوم الخميس، مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية طقسًا معتدلًا ومشمسًا مائلًا للحرارة مصحوبًا بارتفاع فى درجات الرطوبة، حيث سجلت الشرقية 35 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

ويسود طقس معتدل على أغلب انحاء محافظة الشرقية، بداية من صباح اليوم الخميس، وبعدها تتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ 22 درجة فى الساعات الأخيرة .

وكان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء يكون مثيرا للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.





ومن المتوقع أن يشهد اليوم اضطرابا فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3 أمتار، واضطراب الملاحة أيضا على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة، وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر.