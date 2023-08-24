نجوم كأس العالم لكرة السلة.. "لوكا دونسيسيتش" الاسطورة التي لا تقهر

تنطلق صباح الجمعة بتوقيت القاهرة بطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان بتنظيم مشترك و بمشاركة ٣٢ منتخبا من بينهم منتخب مصر ممثلا عن القارة الافريقية والذي يعود للمشاركة في بطولات كأس العالم للمرة الاولى منذ عام ٢٠١٥ .

و بالقطع فإن العرس العالمي به العديد من النجوم الذين يترقب العالم كله تواجدهم ومشاهدتهم في هذا الصراع الرياضي من اجل الظفر باللقب العالمي . ومن اجل متابعة مميزة للبطولة سنقوم بإلقاء الضوء عل أبرز نجوم بطولة كأس العالم لكرة السلة سنقدم ثلاث حلقات حول افضل ٣٠ نجما من المتوقع بروزهم في البطولة.

في الحزء الاول قدمنا النجوم من ٣٠ الى ٢١ و في الحزء الثاني قدمنا النجوم من ٢٠ الى ١١ وفي هذا الجزء الثالث والأخير نقدم النجوم من ١٠ الى ١ .

١٠ - تيرسي هاليبورتون( الولايات المتحدة الأمريكية )

تاريخ الميلاد : ٢٩ فبراير ٢٠٠٠

الطول : ١٩٦ سم

النادي : انديانا بيسرز ( الولايات المتحدة الأمريكية )

هاليبورتون احد نجوم الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة NBA والذي تم اختياره ضمن فريق كل النجوم لهذا العام يعد احد النجوم الواعدة في صفوف المنتخب الأمريكي .

نضوجه الكبير على الرغم من صغر سنه الى جانب رؤيته الرائعة وتمريراته المتقنة الى زملائه تضع هاليبورتون في مصاف افضل صناع اللعب في البطولة .

٩ - باتي ميلز( أستراليا )

تاريخ الميلاد: ١١ أغسطس ١٩٨٨ .

الطول : ١٨٥ سم

النادي: أتالانتا واكس( الولايات المتحدة الأمريكية )

صانع العاب منتخب أستراليا واحد افضل لاعبي مركز بوينت جارد في العالم حاليا جاهز لقيادة منتخب أستراليا نحو المجد في كأس العالم في هذه النسخة .

ومن اهم مميزات باتي ميلز هي التصويبات بعيدة المدى والتمرير من أقل مساحة متاحة لزملائه . أحرز باتي ميلز لقب ثالث هدافي مسابقة مرة السلة في الالعاب الاوليمبية الأخيرة في طوكيو وكان معدل تهديفه ٢٣.٣ نقطة في المباراة وهو يسعى للأكثر أهمية في بطولة العالم .

٨ - بوجدان بوجدانوفيتش ( صربيا )

تاريخ الميلاد : ١٨ أغسطس ١٩٩٢

الطول : ١٩٦ سم

النادي : أتالانتا واكس ( الولايات المتحدة الأمريكية )

يعد بوجدان بوجدانوفيتش احد اهم الاعبين الذين ظهروا في اخر نسختين لبطولة كأس العالم بمعدل تهديف ٢٠ نقطة تقريبا لكل مباراة . ويأمل بوجدان بوجدانوفيتش في قيادة منتخب صربيا لاستعادة امجاده في بطولات العالم والعودة من حديدة لمنصات التتويج بعد غياب.

٧ - دينيس شرودر ( ألمانيا )

تاريخ الميلاد: ٣ سبتمبر ١٩٩٣

الطول : ١٨٥ سم

النادي : تورنتو رابتورز ( كندا )

يتميز دينيس شرودر على الصعيدين الدفاعي والهجومي فهو لاعب متكامل للغاية تراه في قمة الحماس و تشجيع الزملاء في الحالة الهجومية اما في الجانب الهجومي فيمكن ان نطلق عليه ماكينة ألمانيا الهجومية .

دينيس شرودر يعد ايضا احد أنجح الاعبين في بطولات العالم حيث معدل ٢٠ نقطة في كل مباراة في اخر اربعة مسابقات سواء كأس الأمم الأوربية لكرة السلة او كأس العالم لكرة السلة .

٦- كارل أنتوني تاون ( جمهورية الدومينيكان )

تاريخ الميلاد : ١٥ نوفمبر ١٩٩٥

الطول : ٢١١ سم

النادي : مينيسوتا تامبرولفز ( الولايات المتحدة الأمريكية )

في بطولة كأس العالم في نسختها لعام ٢٠٢٣ سيكون هو الوقت المناسب لمشاهدة كارل أنتوني تاون بفانلة منتخب بلاده لأول مرة . ولاشي ان لاعبا بهذا الحجم سيكون قادرا على قيادة منتخب بلاده بأقتدار . معدل تسجيله في الدوري الأمريكي وقدراته تضعه بلا شك في مصاف النجوم الذين ستسعى الجماهير لمتابعتهه

٥ - جالين برونسون( الولايات المتحدة الأمريكية )

تاريخ الميلاد : ٣١ أغسطس ١٩٩٦

الطول: ١٨٨ سم

النادي: نيويورك نيكس ( الولايات المتحدة الأمريكية )

بالقطع هو أحد نجوم منتخب الولايات المتحدة الامريكية وأهم مميزاته هي التصويب من المسافات المتوسطة التي يجيدها تماما .

ولعل وجود جالين روبنسون الى جانب هاليبورتون سيجعل من منتخب الولايات المتحدة الامريكية هو المرشح الاول للقب .

٤ - لوروي ماركينن( فنلندا )

تاريخ الميلاد : ٢٢ مايو ١٩٩٧

الطول : ٢١٣ سم

النادي : يوتاجاز ( الولايات المتحدة الأمريكية )

احد اهم لاعبي منتخب فنلندا الوافد الجديد بين كبار اللعبة اوربيا وعالميا. لوروي ماركينن كان أبرز نجوم فنلندا في كأس الأمم الأوربية الأخيرة بمعدل تهديف وصل إلى ٢٧.٩ نقطة في المباراة الواحدة .

يتميز بالقطع بالقامة الطويلة التي تسمح له بالتصويب الى جانب سرعته رغم طول قامته وقدرته على التمرير ايضا للزملاء . لاعب كبير يستحق المشاهدة بكل تأكيد .

٣ - أنتوني ادواردز ( الولايات المتحدة الأمريكية )

تاريخ الميلاد : ٥ أغسطس ٢٠٠١

الطول : ١٩٣ سم

النادي : مينيسوتا تمبرولفز( الولايات المتحدة الأمريكية )

أنتوني ادواردز هو أحد اهم الأسماء ضمن تشكيلة منتخب الولايات المتحدة الامريكية فهو لاعب قادر على صنع الفارق فلا يوجد موقف داخل الملعب يبدو صعبا عليه فهو في كل مرة ينجح في التصويب او التمرير لزميل في موقع مناسب .

ولا يبدو أنتوني مستعدا للعودة الى الولايات المتحدة الأمريكية دون استعادة اللقب للمنتخب الأمريكي ووضح هذا خلال المباريات الأستعدادية لكأس العالم حيث كان هو أبرز هدافي المنتخب الأمريكي.

٢ - شاي الكسندر ( كندا )

تاريخ الميلاد : ١٢ يوليو ١٩٩٨

الطول : ١٩٨ سم

النادي : اوكلاهوما سيتي ثاندر ( الولايات المتحدة الأمريكية )

خلال التصفيات الأمريكية المؤهلة لكأس العالم اظهر شاي الكسندر بعض من قدراته عندما نجح في تحقيق معدل ٢٦.٣ نقطة و ٤.٧ تمريرات حاسمة و ٢ خطف للكرات من المنافسين في كل مباراة ولم يكن هذا سوى البداية فقط .

شاي الكسندر لاعب قدير بكل تأكيد سواء دفاعيا او هجوميا ويمتلك كل الحلول لقيادة زملائه ليبقى السؤال هل خان الوقت لينجح شاي الكسندر وزملائه في اقتناص اللقب العالمي للمرة الاولى للمنتخب الكندي.

١ - لوكا دونسيسيتش ( سلوفانيا )

تاريخ الميلاد : ٢٨ فبراير ١٩٩٩

الطول : ٢٠١ سم

النادي : دالاس مافريكس( الولايات المتحدة الأمريكية )

من يتمنى ان يكون في الفريق المنافس لهذا الاعب الكبير ؟ بالقطع لا أحد يرغب في ذلك فلوكا دونسيسيتش هو الاسطورة التي يرغب الكل ان يكون في صفها .

في اخر اللقاءات الدولية تابعنا دونسيسيتش مع منتخب سلوفانيا في الدورة الاوليمبية بطوكيو ومعدل تهديف ٢٣.٨ نقطة و ٩.٧ استحواذ على الكرة و ٩.٥ تمريرات حاسمة وبالتالي فالكل ينتظره في كأس العالم ليعود امتاعنا



